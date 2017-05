Blues im Blut Mit der Begeisterung für diese Musik steckt Frank Pschichholz Schüler an. Mit einer neuen Band auch das Publikum.

Beim Frühlingskonzert der Kreismusikschule in Niesky erlebte die Band The Niesky Blues Explosion mit Maria Waurig, Paula Müller, Elena Päsler, Hanna Schier, Samuel Raak und Musiklehrer Frank Pschichholz (v.li.) ihren ersten Auftritt. © André Schulze

Wenn sich Schüler nicht an Noten halten, kommt das bei ihren Musiklehrern gar nicht gut an. Lukas Holz kennt das. Der 16-Jährige spielt Tuba im Posaunenchor. Seit drei Jahren nimmt er außerdem Gesangsunterricht an der Kreismusikschule Dreiländereck in Niesky. Und doch hat er es seit einiger Zeit auch anderes erlebt. Lukas singt in der Band The Niesky Blues Explosion. Und da, so sagt er, „ist man nicht starr an die Noten gebunden“. Das gilt für die Sänger, aber erst recht für die Musiker. Die Faszination des Blues entsteht erst so richtig, wenn sich die Musiker die Akkorde „nur so zuwerfen“, sagt Frank Pschichholz. Egal, wo eine Bluesband spielt, die Zuhörer wippen mit den Füßen.

Ein hoher Anspruch an die derzeit sieben Mitglieder der Blues-Band. Die gibt es nämlich erst seit einem halben Jahr. Gegründet wurde sie von Frank Pschichholz. Der 50-Jährige stammt ursprünglich aus Schleswig-Holstein, lebte 17 Jahre in Berlin. Im August vorigen Jahres verschlug es ihn mit Frau und Tochter nach Görlitz. Eigentlich, so erzählt er, hätten er und seine Frau schon anderthalb Jahre eher die Idee dazu gehabt, da aber auch „noch irgendwie Angst vor dem Wechsel“. Als die Stelle an der Musikschule Dreiländereck winkte, standen die Zwei vor der Frage „Jetzt oder Nie“. Erleichtert wurde ihnen die Entscheidung, weil sie die Region kennen, Freunde dies- und jenseits der Neiße haben. Frank Pschichholz unterrichtete zuvor an der Musikhochschule in Leipzig und an der Akademie in Wroclaw. Von Hause aus ist er Musiker mit einer Vorliebe für alte Musik von Renaissance bis Barock. Doch als Musiker sei man immer breit aufgestellt. „Explosion Blues habe ich schon als Kind gern gehört, seitdem begleitet mich die Musik. Davon wird man niemals müde“, erklärt er.

Ohne Blues gebe es weder die Beatles noch die Stones oder manch andere große Band der Musikgeschichte. „Blues ist nicht bloß eine musikalische Stilrichtung, es ist ein Lebensgefühl. Egal, ob Folk oder Modern-Blues, dem kann sich niemand entziehen“, sagt der Görlitzer. Die Begeisterung dafür überträgt sich auf seine Schüler. An sich unterrichtet er im Fach Gitarre, zusammengerechnet etwa 50 Kinder und Jugendliche an den drei Standorten der Musikschule in Niesky, Görlitz und Zittau. Doch mit klassischem Gitarrenspiel, wie es in der Musikschule vermittelt wird, hat Blues nur bedingt etwas zu tun, so Frank Pschichholz. Um bei The Niesky Blues Explosion mitspielen zu können, sollte man sein Instrument schon beherrschen. Samuel Raak (16) zum Beispiel könne „richtig gut improvisieren“. Für die ganze Truppe gilt, dass sie alle lernen, miteinander Musik zu machen. Auf den Anderen zu reagieren, auch wenn der gerade nicht starr am Notenblatt klebt. Aus langjähriger Erfahrung als Musiker und Musikschullehrer weiß Frank Pschichholz, wie wichtig es ist, in einem Ensemble oder einer Band nicht nur das gelernte Musikstück abzuspulen, sondern den eigenen Platz zu finden. Wie schnell das jemand schafft, hänge auch vom Temperament des- oder derjenigen ab. Die Titel werden gemeinsam ausgewählt. Selbst Elena Päsler, die mit 11 Jahren Jüngste in der Gruppe, hat da ihre Ideen. Bisher besteht die Band nur aus Gitarren und Gesang. Um künftig mehr Songs spielen zu können, hätte man gerne noch einen Bassgitarristen und Schlagzeuger dabei. Und vor allem jemanden, der Mundharmonika spielt, denn die gehört zum Blues unbedingt dazu.

„Riesigen Respekt“ hat der Gitarrenlehrer nach eigener Aussage vor allen Sängern. Marie Waurig (14) und Lukas Holz haben ihre eigene Art zu singen. Dabei müsse jeder selbst spüren, wie weit er aus sich heraus kann. Lukas Holz macht das viel Spaß. Von Anfang an dabei, konnte er ausgerechnet beim Frühlingskonzert der Musikschule, dem ersten öffentlichen Auftritt von The Niesky Blues Explosion, nicht mitsingen. Überraschend für das Publikum wurde dort viel improvisiert. Dabei hätte einiges schief gehen können, ist es aber nicht.

Traurig ist Lukas, dass er beim nächsten großen Auftritt der Band am 8. September zum Tag der Sachsen ebenfalls fehlen wird. Dann beginnt er seine Lehre als Instrumentenbauer in Markneukirchen. „Wir hätten ihn gern dabei“, bedauert auch Frank Pschichholz. Die Wahrscheinlichkeit sei eben groß, dass der eine oder andere die Band aus beruflichen Gründen verlässt. Gut sei aber, wenn jeder aus der Zeit in der Band etwas mitnimmt. Bei Lukas Holz ist es der Spaß, gemeinsam Musik zu machen.

