Blühende Vielfalt am Zinzendorfplatz Die Sommerbepflanzung ist erfolgt, in vielen Farben zeigt sich Nieskys zentraler Platz.

Es blüht in vielen Farben auf dem Zinzendorfplatz in Niesky. © Jens Trenkler

Niesky. Im Großeinsatz sind diese Woche Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Niesky und der Gärtnerei Halke gewesen. Immerhin an rund 4 000 Stellen am Zinzendorfplatz wurde die Sommerbepflanzung eingebracht. Vom Indischen Blumenrohr über Fächer- und Eisblumen bis hin zu Blumen wie Männertreu, Studenten und Mittagsgold wurden dieser Tage in die Erde gebracht. Das alles erfolgte nach einem System, um damit nicht nur den Platz zu schmücken, sondern auch, um die beiden Achsen farblich zu betonen.

Mit dieser Bepflanzung hat der Zinzendorfplatz sein „Sommergesicht“ wieder. Die Arbeiten konnten erst diese Woche aufgenommen werden, da der Platz bis zum Wochenende für den Sächsischen Familientag reserviert war. Nun wünschen sich Lothar Halke und die Stadtverantwortlichen, dass diese Bepflanzung unbeschadet den Sommer übersteht. Denn im zeitigen Frühjahr gab es große Diskussionen über die Sparbepflanzung des Platzes mit Frühblühern. Aber auch der Diebstahl Mitte April von mehreren Stiefmütterchen auf dem Platz erregte die Nieskyer Gemüter. Sie achten auf ihren schönen Platz. (SZ/sg)

