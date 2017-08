Blühende Stauden kommen auf den Boulevard Teil der Sommerakademie in Weißwasser ist diesmal eine Pflanzaktion. Die soll am Sonnabend verschönern helfen. Mit einem ganz besonderen Ziel.

Mit ein bisschen Unkrautzupfen ist es nicht getan. Am Sonnabend soll die mittlere Ebene am Boulevard neu bepflanzt werden. Mitmachen erwünscht! © Joachim Rehle

Ein bisschen bescheiden sieht sie ja aus, die Rabatte vor dem Büro der Initiative „Perspektive(n) Weißwasser“ am Boulevard der Stadt. Das soll sich jetzt ändern. Verschönert wird der 20 Meter lange und 1,50 breite Streifen auf der mittleren Ebene mit Stauden. „Die Bepflanzung wird dauerhaft blühend, mehrjährig und pflegeleicht sein“, sagt Adina Kunath. Die gebürtige Weißwasseranerin ist Landschaftsarchitektin und dabei gärtnerisch ziemlich bewandert. Eigentlich in Dresden tätig, freut sie sich schon auf den Sonnabend. Dann nämlich setzt sie sich für den Workshop „In Weißwasser wächst was“ den Hut auf.

Die gemeinschaftliche Pflanzaktion ist Teil der diesjährigen Sommerakademie. Die findet am Freitag und Sonnabend in Weißwasser statt und beschäftigt sich diesmal mit „Stadt. Garten. Freiraum“. Dazu werden auf einer Fachtagung am Freitag mit allen, die sich beruflich damit befassen oder ehrenamtlich im Verein, Leitideen für grüne Stadtentwicklung diskutiert und was sich in Weißwasser umsetzen lässt.

Bei so viel Theorie darf die praktische Seite nicht fehlen, befanden die Organisatoren. Sie werden dabei von der Initiative Stadtgärtner unterstützt, die aus einem festen Kern von etwa zehn Leuten und weiteren Mitstreitern besteht. Seit einiger Zeit beschäftige man sich mit dem Gedanken, öffentliche Flächen zu gestalten, auf denen privat gegärtnert werden kann, erklärt Adina Kunath. „Die Idee, den Streifen vor dem Büro zu bepflanzen, kommt uns da sehr gelegen“, sagt sie. Irgendwann möchte sie zurück in die alte Heimat. Das motiviere sie, sich in Weißwasser einzubringen.

Zur Sommerakademie zurück 1 von 2 weiter Freitag: 10 bis 16 Uhr Workshop „Kräuterduft & Pflanzengrün“, 16 Uhr Aktionskunst Street Art, ab 18 Uhr Genussabend zum Genießen und Verweilen mit regionalen Anbietern und Musik auf dem Boulevard, 18.30 Uhr Wirtschaftsforum Einkaufsstadt. Sonnabend: 10 Uhr Gartenfrühstück im Villa-Garten der ehemaligen Glasfachschule, 10 Uhr Workshop „In Weißwasser wächst was“ am Boulevard, 20 Uhr Freiluftkino im Garten der Glasfachschule.

Mitmachen ist bei der Pflanzaktion ausdrücklich erwünscht. „Da muss man auch nicht Punkt 10 Uhr dastehen. Es wird so lange gemacht, bis alles schick ist“, erklärt Manuela Kohlbacher vom Verein Wertewandel aus Forst, einem Projektpartner der „Perspektive(n) Weißwasser“. Man darf auch gerne zwischendurch weggehen, um sich das Gartenfrühstück an der Villa Glasfachschule schmecken zu lassen.

Weil die von Adina Kunath ausgewählten Stauden zwar pflegeleicht sind, es aber trotzdem nicht ganz ohne Pflege geht, werden anfangs die Mitarbeiter aus dem Büro am Boulevard und die Leute von der Initiative Stadtgärtner ein Auge auf die neu gestaltete Rabatte haben. Sie soll zugleich ein Testobjekt sein. Man könne sich gut vorstellen, dass Bürger ohne eigenen Garten, die in der Umgebung wohnen, später die Stauden ein bisschen pflegen. An anderen Ecken der Stadt, etwa in der Schweigstraße, gebe es das bereits, dass sich Anwohner um öffentliches Grün kümmern. Ganz so, wie es auch im Sinne der Stadtgärtner ist.

www.perspektiven-weisswasser.de

