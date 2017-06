Blühende Grundschule Die Lessing-Grundschüler ziehen künftig selbst Kräuter und Gemüse. Eine Spende macht’s möglich.

Zur Übergabe des neuen Hochbeetes im Hof der Lessing-Grundschule führten die Kinder ein kleines Programm auf. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Es grünt jetzt ein wenig mehr an der Lessing-Grundschule am Pirnaer Thälmannplatz: Die „Town & Country“-Stiftung spendierte der Bildungsstätte jetzt ein Hochbeet inklusive Erde und Setzlingen im Gesamtwert von 2 500 Euro. Das Geschenk ist Teil der bundesweiten Spendenaktion „Pflanzenwelten“.

„Mit diesen Hochbeeten möchten wir die Kinder an die Themen Natur und Umwelt heranführen“, sagt Andreas Nietzold, Botschafter der Stiftung. 70 Hochbeete wurden 2016 an Grundschulen gespendet, in diesem Jahr sollen es deutlich mehr sein. Die Kinder der Lessing-Grundschule wollen in dem Beet künftig Samen zu Pflanzen, Kräutern und Gemüse ziehen. Das Hochbeet kommt ihnen dabei gerade recht: Es garantiert einen guten Pflanzenwuchs, zudem können die Schüler bequem im Stehen arbeiten. „Die Arbeit mit der Natur ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder, die die Schule nun noch besser ermöglichen kann“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Katrin Melder.

Das Hochbeet ist fast zwei Meter lang, 1,20 breit und reichlich einen halben Meter hoch, es besteht aus langlebigem Lärchenholz und wurde in einer Behinderten-Werkstatt bei Dresden gefertigt. Im Spendenpaket war gleich noch die Erde zum Befüllen, ein Schneckenschutz, ein Nagergitter, eine Schutzfolie zur längeren Haltbarkeit, ein Buch zum Thema und einige Geräte für kleine Hände enthalten. (SZ/mö)

