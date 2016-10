Bloß nicht anfassen Mehr als 80 Hobby-Modellbauer präsentierten am Wochenende ihre Schätze im Zabeltitzer Palais.

Matthias Suchfort aus Neuhausen war zum ersten Mal in Zabeltitz vertreten. In der Tat, er hebt sich ab, denn bei ihm fahren die Bahnen nicht auf Schienen, und auch mit Plastik gearbeitete Modelle findet man bei ihm nicht. Hier ist alles aus Holz. So auch die Saxonia Dresden. Ein wahres Kunstwerk. © Anne Hübschmann

Modellbau ist ein echtes Vater-und-Sohn-Ding. Zumindest bei Luca Sing, dessen Papa das Hobby in jungen Jahren gepflegt hatte. Irgendwann schenkte er seinem Sprössling einen Bausatz und hielt ihn dazu an, die Teile zusammenzufügen. „Eigentlich hat mein Vater gebaut, und ich schaute ehrfürchtig zu“, sagt der heute 19-Jährige. Aber ans zweite Modell wagte sich der Jahnishausener schon allein, und in Zabeltitz stellte er eine ganze Kollektion aus. Militärflugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel. „Bei den alten Flugzeugen sieht man fast die gesamte Technik noch von außen“, erklärt er. „Das ist optisch viel attraktiver als ein moderner Jet.“ Das Prachtstück seiner Präsentation aber ist die Admiral Graf Spee, ein Panzerschiff der deutschen Kriegsmarine, das 1939 von der eigenen Besatzung vor Uruguay versenkt wurde. Sing hat nicht nur das Schiff detailgetreu zusammenfügt, sondern lässt es auch gleich noch durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren – wie er es auf einem alten Foto gesehen hat. Dass sich Modellbauer oft der Kriegstechnik zuwenden, hat weniger mit einer militaristischen Einstellung zu tun als vielmehr mit ihrer Detailverliebtheit. Zivile Flugzeuge oder Schiffe haben nun mal keine Geschütze oder Raketen und wirken dadurch langweiliger.

Der Plastikmodellbauclub (PMC) Riesa 96 hatte am Wochenende anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zu einer Modellbauausstellung ins Zabeltitzer Palais eingeladen. Mehr als 80 Aussteller aus fünf Bundesländern präsentierten detailgetreue plastik- und funkferngesteuerte Modelle. Auf über 100 Quadratmetern, verteilt über 14 Räume, belegten sie die beiden Obergeschosse. Vom U-Boot, über Panzerzüge, historische Bahnstationen, Schlösser und Pyramiden gab es eine fast unüberschaubare Vielfalt zu bestaunen. „Hände weg – sonst Hände ab“, warnte ein Schild auf einem der Ausstellungstische. Nicht auszudenken, wenn Hunderte im Hobbykeller verbrachte Stunden durch ein unvorsichtiges Grapschen zunichte gemacht würden.

Freiheit der Fantasie

Im Modellbau gibt es keine festen Regeln. Jeder entscheidet selbst, was er wie nach welchen Vorlagen aus welchen Materialien bastelt. Für die Prämierung werden verschiedene Kategorien geschaffen, damit man ein paar Vergleichskriterien hat. Denn die Preise, die man auf Ausstellungen bekommt, sind für jeden Bastler das Salz in der Suppe. „Manche widmen sich ein ganzes Jahr lang nur einem einzigen Modell“, erklärt Luca Sing. „Es ist am Ende dann so perfekt, dass es garantiert einen Preis bekommt.“ Wie etwa seine Admiral Graf Spee, die erst kürzlich in Ungarn prämiert wurde. Neben der Ausstellung hatte der PMC in Zabeltitz auch Workshops organisiert und eine Bastelstraße mit Anleitung für kleine Besucher. Der PMC Riesa wurde am 1. Oktober 1996 gegründet. Er bestand zunächst aus ein paar Enthusiasten, die sich im Bastlerladen von René Reichel auf dem Boulevard nahe dem Kino „Capitol“ kennengelernt hatten. „Meine Mitgliedsnummer war die Eins“, erinnert sich Thomas Slopianka, der heute als Vizechef fungiert. Das Modellbaugeschäft hat längst seine Pforten geschlossen, der harte Kern von 15 leidenschaftlichen Bastlern, die dem maßstabsgerechten Nachbau von Fahrzeugen, Flugzeugen und Figuren frönen, aber ist geblieben. Sie präsentieren ihre Modelle innerhalb und außerhalb Deutschlands, organisieren Aktionen mit Kindern und Jugendlichen, nehmen an Wettbewerben teil und sammeln mit Projekten Spenden zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Thomas Slopianka hat sein erstes Modell übrigens auch vom Vater bekommen, da war er acht Jahre alt. Heute ist er 49 und seine Faszination für die zeitaufwendige Freizeitbeschäftigung ungebrochen.

