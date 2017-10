„Bloß keine Promi-Familie“ Die Neureuthers hielten die Kinder bewusst fern vom Rampenlicht. Dafür sorgte auch eine Fast-Entführung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der alpine Skirennfahrer Felix Neureuther hat auch ohne Schnee mit seinem Hund Buddy im Wald bei Garmisch-Partenkirchen seinen Spaß am Hang. © dpa Der alpine Skirennfahrer Felix Neureuther hat auch ohne Schnee mit seinem Hund Buddy im Wald bei Garmisch-Partenkirchen seinen Spaß am Hang.

Die stolzen Eltern Christian Neureuther und Rosi Mittermaier mit ihrem Sohn Felix Neureuther.

Wenn Kinder flügge werden, nabeln sie sich oft nicht nur emotional ab von den Eltern, sondern suchen auch große räumliche Distanz und ziehen weit weg. Felix Neureuther brauchte diese Abgrenzung nicht. Der erfolgreichste deutsche Skirennläufer hat damals eine Wohnung genommen, die um die Ecke liegt. Und jetzt, da er mit 33 Jahren selbst gerade Vater geworden ist, kommt er den Eltern noch einmal näher. Er baut mit seiner Lebenspartnerin und Mutter von Töchterchen Matilda, Miriam Gössner, ein Haus gleich hinter dem Grundstück, auf dem sein Elternhaus steht, das von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther.

Sohn einer Doppel-Olympiasiegerin und eines ehemaligen Slalomläufers zu sein, war nicht immer einfach für Felix Neureuther. Aber das gute Verhältnis zu den Eltern war deshalb nie getrübt, weil beide Seiten damit kaum besser hätten umgehen können. Lange Zeit hatte der Sohn Felix Neureuther versucht, die Familienbürde zu verdrängen, nach außen wenigstens. Selten gab er zu, wie sehr ihn diese manchmal belastet.

„Der Druck, den ich mir selber mache, ist größer als der, den ich von außen spüre“, sagte er gerne. Für ihn gab es von kleinauf kein anderes Ziel, als Skirennläufer zu werden. Dass er damit in die Fußstapfen seiner Eltern treten würde, war ihm zunächst nicht bewusst. Er erfuhr erst, wie erfolgreich Mama und Papa tatsächlich waren, als er mit zehn Jahren ein Buch von den Olympischen Winterspielen 1976 in die Hand bekam.

„Wir wollten immer eine ganz normale Familie sein, bloß keine Promi-Familie“, erzählt der Vater. Deshalb stehen auch keine Pokale im Haus herum. Seine größte Sorge und die seiner Frau war, „dass die Kinder durch den Namen Schaden nehmen könnten. Das war eine unglaubliche Belastung für uns“. Christian Neureuther hat das bis heute nicht ganz aus den Kleidern schütteln können. Noch immer, gibt er zu, sei sein Nervenkostüm etwas dünn. Sie hielten die Kinder fern vom Rampenlicht und sich im Hintergrund, viel mehr als andere Eltern. Das bekam Felix Neureuther bereits zu spüren, als es losging mit den Kinderskirennen. „Der Papa hat mir zu Hause noch die Ski gerichtet, und dann bin ich fast immer alleine mit den Kameraden losgeschickt worden. Bei den anderen haben die Väter die Ski getragen.“ Er habe auch nie das beste Material gehabt, und erst mit 14 Jahren, erzählt er, „habe ich meinen ersten Rennanzug bekommen“.

Felix und seine zwei Jahre ältere Schwester Ameli wuchsen wie normale Kinder auf, sehr bodenständig. Daheim in Garmisch-Partenkirchen wird die Familie Neureuther-Mittermaier nicht als etwas Besonderes wahrgenommen, sie sind überall die Rosi und der Christian. Genauso erging es den Kindern. Dass die lange ferngehalten wurden vom Rummel, hat auch mit einem fast traumatischen Erlebnis zu tun. Ameli wäre als Kleinkind beinahe entführt worden. Das steckt bis heute in den Köpfen der Familie. Deshalb gibt es keine Fotos, auf dem das Gesicht von Amelis Sohn Oskar zu erkennen ist, und die wird es auch von Matilda nicht geben.

In der Weltelite war Neureuther zum ersten Mal 2003 bei der WM in St. Moriz aufgetaucht, als 18-Jähriger. Seine Bestzeit im zweiten Durchgang wirkte in der Kombination mit der Herkunft wie ein Versprechen. Immer wieder wurde er fortan verglichen mit den erfolgreichen Eltern. Allerdings war lange nicht klar, ob er mehr der Mutter nachgeraten würde, die sehr nervenstark und mit der richtigen Spur Lockerheit in die Rennen ging, oder doch eher dem Vater, der, wenn es darauf ankam, die Höchstleistung oft nicht abrufen konnte, und deshalb bei Großereignissen nie Medaillen gewann. Zunächst machte er es wie die Mama. Die ersten Aufgaben bewältigte er scheinbar mühelos und mit einer jugendlichen Unbekümmertheit, aber später war er dann doch oft auch der Sohn seines Vaters.

Felix Neureuther blieb lange das Talent, dem die Bestätigung fehlt, so gut zu sein wie die Eltern. Das zermürbt. Er drohte zu zerbrechen, an der Bürde des Namens, den hohen Erwartungen an ihn, an sich selbst. Aber dann gab es diesen ersten Schritt zur Emanzipation. Im Januar 2010 gewann Neureuther den Slalom von Kitzbühel. Der Sieg war nicht nur Erlösung, sondern auch Befreiung – von der Last, Sohn zu sein. „Dieser Tag“, sagt Neureuther, „hat vieles verändert. Er war ein Meilenstein.“ Gut 30 Jahre zuvor war sein Vater dort erfolgreich gewesen, aber jener Sonntag in Kitzbühel gehörte Felix. Damals in Kitzbühel hat der Christian Neureuther etwas gemacht, was er bis dahin vermieden hatte. Er tauchte im Zielraum auf, und weil ihn jeder kannte, durfte er in den für die Athleten abgesperrten Bereich. Vater und Sohn lagen sich nach dem Triumph in den Armen, der Papa mit Tränen in den Augen.

Noch immer schotten sich die Eltern bei Skirennen ab. Auch bei der WM in diesem Februar in St. Moritz, bei der Felix Neureuther Bronze gewonnen hatte, nach Silber 2013 und Bronze 2015 bereits die dritte Einzelmedaille in seiner Karriere, standen Mama und Papa abseits. „Wir wollen möglichst nicht auftauchen“, sagt Christian Neureuther, der im Gegensatz zu seiner Frau manchmal ohnehin lieber auf den Berg geht statt an die Piste. „Der Vater tut sich immer so schwer, live zuzuschauen, weil er so nervös ist. Die Mama ist die Coole, der macht das gar nichts aus“, erzählte Felix einmal.

Während die Eltern in der Öffentlichkeit dem Buben nie die Show stehlen wollten, hat Christian Neureuther aber hinter den Kulissen die Karriere des Sohnes gefördert und sich in Personalentscheidungen des Verbandes eingemischt, aber immer auch Felix in die Pflicht genommen, der mehr vom Talent als vom Trainingsfleiß profitierte. „Ich weiß, dass ich mich jederzeit auf sie verlassen kann und hole mir oft ihren Rat ein“, sagt Neureuther. Aber mittlerweile weiß er selbst, dass er sein großes sportliches Ziel in dieser Saison, eine Olympia-Medaille in Pyeongchang zu gewinnen, nur bestens vorbereitet erreichen kann, und hat nun vor dem am Freitag in Sölden beginnenden Weltcup-Winter so viel trainiert wie selten zuvor und damit sogar die eigene Familie verblüfft. Die Abnabelung ist längst gelungen. „Wir haben unser Lebensziel erreicht“, sagt der Papa. „Wir sind jetzt die Eltern von Felix, und er ist nicht mehr der Sohn von Rosi Mittermaier.“

Morgen lesen Sie: Warum Ruder-Olympiasieger Walter Dießner seinen Sohn lieber beim Fußball gesehen hätte.

zur Startseite