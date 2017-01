Blödner tritt für FDP an im Bundeswahlkampf

Doppelt hält besser: Die Liberalen wählten Christoph Blödner am Sonnabend zum Direktkandidaten im Bundestagswahlkreis 160. Er wurde bereits zum Kreisparteitag im November nominiert. Doch wegen eines Formfehlers, der juristische Konsequenzen zur Folge hätte haben können, musste die Wahl wiederholt werden. Siegte Blödner im November mit nur einer Stimme Mehrheit gegen den FDP-Landesvorsitzenden Holger Zastrow, gab es nun keinen Gegenkandidaten. Zastrow hatte kurzfristig abgesagt. Blödner erhielt 21-Ja-Stimmen von den 27 anwesenden Parteimitgliedern und erreichte damit ein Ergebnis von 78 Prozent.

Der 34-Jährige hat an der TU Dresden Wirtschaftsingenieurwesen studiert und lebt seit etlichen Jahren im Stadtteil Löbtau. Im Wahlkreis ist er auch mit seinem Legoversandhandel-Unternehmen ansässig, in dem er 17 Mitarbeiter beschäftigt und bis in die USA exportiert. (SZ/kh)

