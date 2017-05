„Blöde Sprüche jucken mich nicht“ Katja Hartmann verdient ihre Brötchen als Chauffeurin. In einem Arbeitsumfeld voll Testosteron behauptet sie sich.

Chauffiert in Meißen und Umgebung Schüler, Kranke oder ältere Menschen: Katja Hartmann. © Privat

Schwarz glänzt der VW T6 Caravelle in der Sonne. Erst im vergangenen August hat sich Katja Hartmann den schicken Achtsitzer gekauft. „Schon jetzt hat er 40 000 Kilometer runter“, sagt die 32-Jährige lachend. Ein Wunder ist das nicht, fährt die junge Frau in Meißen und Umgebung doch jeden Tag von früh bis zum späten Nachmittag mit dem Auto umher.

Was sich für manch einen nach Halligalli anhört, ist eigentlich ein Knochenjob, berichtet Hartmann. In einem Monat sind es mal 20, im nächsten mehr als 40 Kunden, die ihre Fahrdienste in Anspruch nehmen. Hartmann ist Chauffeurin. Vor knapp acht Monaten hat sie sich selbstständig gemacht, war zuvor fünf Jahre beim Taxi- und Kleinbusbetrieb Rudolph in Meißen beschäftigt. Ihr Chef war dort gleichzeitig auch ihr Lebenspartner. Doch die Beziehung zerbrach und so fasste Katja Hartmann den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Jetzt ist sie der einzige weibliche Chauffeur im Umkreis.

„Ich wusste aus Erfahrung, was die Leute brauchen, zu welchen Gelegenheiten sie Fahrdienste ordern. Von daher habe ich den Schritt gewagt.“ Zuvor musste sie acht Wochen für ihren Unternehmerschein büffeln, besteht die finale Prüfung.

Mit der Investition in den T6 beginnt kurz darauf die Selbstständigkeit. Seit Herbst letzten Jahres fährt Hartmann jeden Morgen eine Schülerrunde zwischen Klipphausen und Coswig, erledigt Einkaufsfahrten für und mit älteren Bürgern oder fährt diese zu Arztterminen. In Meißen seien es derzeit etwa zehn Kunden, vorwiegend ältere Damen, denen sie bei Besorgungen hilft. Aber auch bis ins Erzgebirge führen sie ihren Aufträge.

Dazu gehören auch Krankenfahrten mit Kindern oder Jugendlichen. „Momentan fahre ich zwei neun und 17 Jahre alte Mädchen zur Chemotherapie in Krankenhäuser. Deren Eltern sind meistens auch mit an Bord“, sagt Hartmann. Durch die regelmäßigen Fahrten entstehe schnell eine persönliche Bindung. „Klar ist man von den Schicksalen auch betroffen, kann es nicht immer ausblenden. Aber ich freue mich, dass ich einen Beitrag leiste und helfen kann.“

Natürlich gebe es neben den betrüblichen Seiten auch viele lustige Momente in ihrem Job. „Ich sage nur Meißner Weinfest. Im letzten Jahr habe ich Leute von dort nach Hause gebracht. Die waren teilweise in ganz erstaunlicher Stimmung und wurden sehr redselig“, erinnert sich Hartmann. Ob sie auch in diesem Jahr zum Weinfest für Fahrten bereitsteht, weiß sie noch nicht. Schließlich sei nicht immer gewährleistet, dass das Auto sauber bleibe, wenn mehr oder minder Betrunkene an mitfahren. Wenn sich Hartmann dagegen entscheiden sollte, dann sicher nicht, weil sie zu zartbesaitet wäre.

„Ich kenne blöde Sprüche von Männern nur zu gut. Die jucken mich schon gar nicht mehr“, sagt die Fahrerin über das Arbeiten in einer von Männern dominierten Branche. In der hat sie sich durchgesetzt. Ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt, teilweise arbeitet sie auch mit Taxi-Unternehmen zusammen. „Nebenbei mache ich noch Stadtführungen auf Englisch für Kreuzfahrtreisende, die in Meißen Station machen“, erzählt Hartmann.

Weil sie somit mehr als genug zu tun hat, überlegt sie im neuen Jahr Mitarbeiter einzustellen. Neben einem gepflegten Äußeren und guten Umgangsformen müssten diese am besten auch Englisch sprechen und – am Wichtigsten – einen Personenbeförderungsschein vorweisen.

Bereut hat Katja Hartmann ihren Schritt, Chauffeurin zu werden, noch nie – auch wenn bei einer Sechs-Tage-Woche nur wenig Zeit für ihren afrikanischen Jagdhund und ihr liebstes Hobby bleibt. „Ich besitze ein Pferd, reite sehr gerne. Klar ist dafür nicht mehr oft Gelegenheit. Aber ich habe mich als Dienstleisterin etabliert. Dafür macht man gerne Abstriche.

