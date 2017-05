Blöcke werden Top-Lage Modernes Wohnen anzubieten ist unumgänglich. Doch nicht alle Mieter können da mithalten.

Mieter Gottfried Bretfeld steht vor einem der Blocks der städtischen Wohnungsgesellschaft in Großraschütz. Nächstes Jahr werden die drei Blöcke saniert – die Mieteist dann mehr als doppelt so hoch. © Klaus-Dieter Brühl

Er wird umziehen. Damit hat sich Gottfried Bretfeld schon abgefunden. Denn nach dem kompletten Umbau der drei Wohnblöcke Im Winkel wird er die Miete mit seiner kleinen Rente, wie er sagt, nicht mehr bezahlen können. Herr Bretfeld bezahlt jetzt drei Euro Kaltmiete, nach dem Umbau soll sie bei sieben Euro liegen. „Das kann ich mir nicht leisten“, sagt er lapidar.

Er findet es ja sogar gut, dass mal endlich etwas an den Wohnblöcken gemacht wird, die 1958 gebaut wurden und von denen zwei allein für die Lehrer an der Landwirtschaftsschule (heute BTZ) bestimmt waren. Der dritte Block gehörte der kommunalen Wohnungswirtschaft. Viel Flair aus dieser Zeit ist noch erhalten, darüber können auch die modernen Solardächer nicht hinwegtäuschen, die die städtische Wohnungsgesellschaft schon mal aufgesetzt hat.

Die letzten beiden Mieter bekommen noch Kohlen, und wenn Badetag ist, muss vorher entsprechend zeitig der Ofen angeheizt werden. „Mich stört das nicht“, sagt Herr Bretfeld. Er hat immer gearbeitet, im Stahlwerk Riesa, später dann in einem Getränkehandel. Nun ist er Rentner und wird wahrscheinlich schon das zweite Mal wegen einer Sanierung umziehen und das zweite Mal beim städtischen Vermieter. Denn als er am Kupferberg wohnte, wurde für den Wohnblock zunächst auch eine Sanierung angekündigt, dann jedoch wurde er ganz abgerissen.

Einen Abriss wird es in der Wohnlage in Großraschütz natürlich nicht geben. Denn auch wenn die Blöcke derzeit hoffnungslos veraltet sind, die Lage ist top, drumherum ist genug Freifläche – da lässt sich viel machen. Das ist auch dem Chef der Wohnungsgesellschaft Jürgen Reimitz klar. Er braucht schicke, moderne Wohnungen in guter Lage, für die die Mieter gern diesen Preis bezahlen. Mit geplant sieben Euro Kaltmiete liegt er im gehobenen Wohnen am unteren Rand – die Genossenschaft hat mit zehn Euro netto kalt im ehemaligen Wohnheim am Bobersberg klar vorgelegt. Soweit will Reimitz gar nicht gehen. Schon deshalb, weil die Gesellschaft haushalten muss. Und so soll der Umbau weniger mit Luxus, als mehr mit pfiffigen Wohnlösungen brillieren. Dafür hat er eigens einen Konzeptwettbewerb ausgeschrieben.

Zwei von elf Planern sind noch im Rennen. Noch im Sommer soll klar sein, wer den Zuschlag bekommt. Was auf alle Fälle sicher ist: Die Grundrisse werden geöffnet, die Fenster größer, der Komfort modern, der Balkon Pflicht. 750 Quadratmeter in drei Blöcken, mit denen sich etwas mehr anfangen lässt als in Plattenblocks, die strukturell festgelegter sind, wie zum Beispiel im Preuskerviertel. Neben der Robert-Koch-Straße, der Schlosswiesenstraße oder der Thomas-Mann-Straße sind die Blöcke Im Winkel die wichtigste Baustelle der Gesellschaft. Ab 2018 will sich Reimitz dann schon Gedanken über das Waldviertel machen. Das Plattenviertel an der Weßnitzer Straße heißt trotz romantischer Namensgebung im Volksmund immer noch der Golan – nicht ohne Grund. Individuelles Wohnen ist auch hier das große Ziel. Ein Ziel, das Gottfried Bretfeld vor Jahren durch den Abriss mit dem ersten Wegzug bezahlt hat. Die Frage bleibt: Wo sollen Mieter mit geringem Einkommen dann hin?

zur Startseite