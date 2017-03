Blockhaus-Verkauf zieht sich hin Die Stadt will erst ermitteln, welche Teile des Außengeländes sie behalten will. Dazu ist eine große Untersuchung notwendig.

Die Jazztage 2016 hatten ihren Auftakt im Blockhaus mit dem Hashima-Jazz-Quartett. © nikolaischmidt.de

Der Verkauf des Blockhauses hat noch nicht begonnen. Darüber informiert Rathaussprecher Wulf Stibenz jetzt auf SZ-Nachfrage. Dabei ist es mittlerweile über ein Jahr her, dass die Stadt erstmals bekannt gab, dass sie das Haus an der Blockhausstraße ausschreiben und verkaufen will. Im Februar 2016 informierte OB Siegfried Deinege (parteilos) im Stadtrat auf Nachfrage von Cornelia Effenberger (CDU): „Wir haben kein eigenes Nutzungskonzept und auch keinen Bedarf.“ Es gebe aber andere Interessenten, die einen Bedarf haben. Die Stadt hatte in dem Gebäude bis Februar 2012 einen Hort betrieben. Früher war es eine beliebte Ausflugsgaststätte.

Grund für den lahmenden Verkauf sei eine Neubewertung, sagt Stibenz. Was sich dahinter verbirgt, kann Torsten Tschage erklären, der Leiter des städtischen Bauamtes. Verwaltungsintern müsse zunächst abgestimmt werden, was aus der Gesamtanlage Blockhaus werden soll. Dazu gehört die Fläche von der Brücke bis hinab zur Dr.-Kahlbaum-Allee. Kurz gesagt: Es geht darum, zu klären, was für die Öffentlichkeit bewahrt werden soll, und was verkauft werden kann. Dass das Gebäude verkauft wird, sei relativ unstrittig. Jetzt aber müsse abgegrenzt werden, welche Flächen dem Gebäude zugeschlagen werden und welche zwingend öffentlich bleiben sollen. „Dafür ist eine gartendenkmalpflegerische Untersuchung nötig“, sagt Tschage. Für Ende März oder Anfang April rechnet er mit ersten Ergebnissen der externen Untersuchung. Die müssen dann mit der Denkmalpflege und dem Liegenschaftsamt abgestimmt werden. Bei alledem muss auch die Verkehrssituation in der Blockhausstraße betrachtet werden. Gegenwärtig werde dort widerrechtlich am Blockhaus geparkt. Das soll sich künftig ändern.

Am Ende soll es entweder eine reine Immobilien-Ausschreibung geben oder eine Immobilien-Ausschreibung mit einer Konzeptabforderung. Tschage hält die aufwendige Vorbereitung für sinnvoll: „Wir schaffen jetzt die Grundlagen, auch im Sinne des künftigen Käufers.“ Der soll vorab wissen, was er mit dem Gelände tun darf – und welche Auflagen er erfüllen muss. Das sei allemal besser, als jetzt einfach so zu verkaufen – und dann hinterher Auflagen zu erteilen. Ziel sei es, das Gelände noch in diesem Jahr auszuschreiben. Aber eben erst, wenn alle Detailfragen geklärt sind.

zur Startseite