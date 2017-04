Blockhaus-Nadelöhr bleibt ohne Tempo-Limit Nach dem spektakulären Unfall an der Brücke in Görlitz gibt es Forderungen nach Tempo 30. Die Stadt sieht keinen Grund für Aktionismus.

Auf der Görlitzer Blockhausbrücke gilt eine Breiten-, aber keine Tempobeschränkung. Wer die Enge meistern will, müsse ohnehin selbst die dafür passende Geschwindigkeit wählen, heißt es bei der Straßenverkehrsbehörde. © pawel sosnowski/80studio.net

„Vorige Woche ist eingetreten, was wir lange schon befürchtet haben“, schreibt Johannes Topa, ein Anwohner der Schillerstraße: „Ein Unfall direkt auf der Blockhausbrücke. Fußgänger bekommen es hier mit der Angst zu tun, wie die Autos ungebremst über diese Brücke brettern.“ Johannes Topa bittet die Stadt, ein Tempo-Limit von 30 km/h einzurichten.

Solche Wünsche gibt es immer wieder mal, doch die Antwort aus dem Rathaus ist immer ein Nein. „Eine generelle Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist dort nicht erforderlich“, antwortet Torsten Tschage, Leiter des Bau- und Liegenschaftsamtes, dem auch die Straßenverkehrsbehörde untersteht. Dort sehen die Fachleute das so: Wenn die Straßenbreite wie an der Blockhausbrücke begrenzt ist, ist das Fahren nicht leicht. Aber das wird schon in der Fahrschule vermittelt. Wenn auch noch die Achse der Straße wechselt, muss sich der Fahrer besonders darauf einstellen. „Selbst 30 km/h könnten für manchen zu schnell sein.“ Anders gesagt: Wichtiger als eine allgemeine Tempobeschränkung ist es, rechtzeitig auf die Gefahr hinzuweisen, damit sich die Fahrer darauf einstellen und selbst eine passende Geschwindigkeit für den Moment der Durchfahrt wählen können. Diese Information gibt es umfassend in der Annäherung an die Blockhausbrücke durch verschiedene Verkehrszeichen. Was den aktuellen Unfall auf der Brücke betrifft, ergänzt Torsten Tschage: „Ein alkoholbedingter Aussetzer rechtfertigt keinen Aktionismus. Die Besonderheit des Abschnittes wird seit Jahren von vielen Kraftfahrern bewältigt.“

Das sieht auch die Polizei so. „Die Blockhausbrücke stellt für uns keinen Unfallschwerpunkt dar. Der aktuelle Verkehrsunfall ist weniger auf die bauliche Begebenheit, sondern auf den Alkoholkonsum des Verursachers zurückzuführen“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Ebenso hätten Geschwindigkeitsmessungen im Umfeld der Brücke keine nennenswerten Verstöße ergeben. In den zurückliegenden Jahren wurden der Polizei an oder auf der Brücke ein oder zwei Unfälle pro Jahr bekannt, die alle ohne Verletzte ausgingen und ohne Beteiligung von Fußgängern oder Radfahrern erfolgten. Ursache waren das Nicht-Beachten der angegebenen Durchfahrtsbreite und individuelle Fehler der jeweiligen Kraftfahrer. Am Tempo lag es nicht.

zur Startseite