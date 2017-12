Floorball – 2. Bundesliga Südost Blitzstart sorgt für klare Fronten Im Kellerduell entledigen sich die Cracks des UHC Döbeln ihrer Pflichtaufgabe klar mit 12:3.

Hendrik Tzschoppe (22) und Maximilian Thomas freuen sich über einen weiteren Döbelner Treffer. © J. Schreiber

Die Floorballer des UHC Döbeln standen in ihrem Spiel am Sonnabend mächtig unter Druck. In der Vorwoche auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, zählte im Duell der Kellerkinder gegen Schlusslicht BAT Berlin II nur ein voller Erfolg. Der sollte den Cracks aus der Muldenstadt dann auch in eindrucksvoller Manier mit 12:3 gelingen.

Die Einheimischen legten, sich der Wichtigkeit dieser Aufgabe vollauf bewusst, los wie die Feuerwehr. Bereits in der Anfangsminute traf Leon Zimmermann zum 1:0. Die Hauptstädter hatten noch gar nicht richtig Zeit, diesen Rückstand zu verarbeiten, das stand es in der sechsten Minute bereits 3:0. Martin Roßberg und Maximilian Thomas hatten nachgelegt. Zwar verkürzten die Berliner umgehend auf 3:1, doch im weiteren Verlauf des ersten Drittels sorgten zweimal Enrico Franze, Patrick Evers und Philipp Zschögner bereits für eine gewisse Vorentscheidung im Spiel. Obwohl die Mittelsachsen erneut nur mit zwölf Spielern antraten, so hatten sie sich auf dieses Kellerduell eingeschworen und ihr Vorhaben auf dem Feld eindrucksvoll umgesetzt.

Im zweiten Drittel setzten die Berliner dann mit einem erfahrenen Torhüter auf Schadensbegrenzung. Das gelang praktisch auch, selbst wenn die Döbelner mit weiteren drei Treffern die endgültige Entscheidung herbeiführten. Nochmals Druck versuchten die Schützlinge von Max Thomas, im Schlussdurchgang zu machen. Dies spiegelte sich in drei weiteren Treffern wider, wobei die Gäste mit zwei Kontertoren für etwas Ergebniskosmetik sorgten. Spielertrainer Thomas zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft in allen drei Dritteln zufrieden und schaut mit seiner Truppe wieder zuversichtlich in die Zukunft. (DA/dwe)

UHC Döbeln 06 – BAT Berlin II 12:3 ((7:1/2:0/3:2)

UHC Döbeln: Bachmann, Grünert, Schaaf, Roßberg, Küttner, Thomas, Zschögner, Zimmermann, Franze, Tzschoppe, Evers, Potucek, Spörrer

Tore: 1:0 Zimmermann (1.), 2:0 Roßberg (4.), 3:0 Thomas (5.), 3:1 Jordan (6.), 4:1 Franze (11.), 5:1 Evers (13.), 6:1 Zschögner (18.), 7:1 Franze (19.), 8:1 Potucek (32.), 9:1 Eigentor (33.), 9:2 Hausmann (45.) 10:2 Tzschoppe (47.), 10:3 Hausmann (50.), 11: 3 Potucek (60.), 12:3 Zschögner (60.)

Zuschauer: 115

zur Startseite