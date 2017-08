Blitzschlag setzt Scheune in Brand Das Unwetter, das am Dienstag über den Landkreis Meißen zog, hat in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Durch einen Blitzeinschlag wurde die Scheune in Kottewitz am späten Dienstagabend in Brand setzt. © Facebook/Feuerwehren im Landkreis Meißen Durch einen Blitzeinschlag wurde die Scheune in Kottewitz am späten Dienstagabend in Brand setzt.

Die Einsatzkräfte mussten das Dach der Scheune öffnen, um alle Glutnester zu löschen.

Das Unwetter, das am Dienstag über den Landkreis Meißen zog, hat in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehren in der Nähe von Großenhain geführt. Das teilten die Kameraden am Mittwoch im sozialen Netzwerk Facebook mit.

Bei einem heftigen Gewitter schlug gegen 23 Uhr ein Blitz in eine Scheune in Kottewitz ein und entfachte einen Brand. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Strießen, Priestewitz, Lenz, Gävernitz und Großenhain rückten wenige Minuten später an und löschten den Brand. Die Einsatzkräfte mussten jedoch das Dach der Scheune öffnen, um alle Glutnester mithilfe einer Drehleiter zu beseitigen.

Glück im Unglück hatten die Besitzer der Scheune. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (SZ)

zur Startseite