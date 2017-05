Blitzschlag lässt Strom ausfallen Hunderte Riesaer Haushalte waren am Dienstag vom plötzlichen Unwetter betroffen. Der Versorger reagierte schnell.

Während es in Mergendorf blitzte, fiel in Merzdorf Hagel. © privat

Das Unwetter am Dienstag in Riesa war kurz – hatte aber Folgen. Um 9.44 Uhr schlug den Stadtwerken zufolge ein Blitz in den Masten einer Mittelspannungs-Freileitung zwischen Mergendorf und Schießstand Heyda ein. Die Schutzeinrichtungen lösten aus, damit fiel in den Ortsteilen Mergendorf, Nickritz, Gostewitz, Böhlen, Jahnishausen und Teilen von Poppitz der Strom aus. „Von der Stromunterbrechung waren 628 Zählpunkte betroffen“, sagt Laura Pietzsch von den Stadtwerken Riesa.

Innerhalb von 27 Minuten habe man allerdings die Unterbrechung für die meisten Kunden beseitigen können. Die Störung sei schnell lokalisiert und durch Umschaltungen im Netz behoben worden. „Unmittelbar im Anschluss wurden die zerstörten Isolatoren getauscht und Leiterseile repariert, sodass kurz nach 13 Uhr die restlichen 22 Abnahmestellen wieder versorgt wurden“, sagt Laura Pietzsch. In den übrigen Stadtteilen machte sich das Unwetter vor allem mit Hagel bemerkbar. (SZ/csf)

