Blitzschläge lösen Alarm aus Das Gewitter am Montagmorgen hielt die Einsatzkräfte auf Trab.

© Symbolfoto

Gewitter und starker Regen haben am Montagmorgen im Landkreis Meißen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Vor allem in Riesa hatte das Unwetter Auswirkungen. Ein Blitzschlag führte im Lager des Reifenwerkes zu einer Überspannung. Dasselbe passierte laut Wehrleiter Egbert Rohloff an der Spinnereistraße beim Unternehmen Tralo. Außerdem mussten die Einsatzkräfte gegen eine kleine Überschwemmung ankämpfen. „Die Abflüsse waren verstopft“, so Rohloff. Geröll und Wasser hatten sich außerdem unter der Eisenbahnbrücke an der Weidaer Straße angesammelt. Die problemlose Durchfahrt sei jedoch schon wenig später wieder möglich gewesen, hieß es vonseiten der Feuerwehr.

Am vergangenen Wochenende musste die Feuerwehr zudem zu einem Kellerbrand ausrücken. „Das Feuer war aber bereits gelöscht, als die Kameraden ankamen. Es handelte sich lediglich um einen kleinen Brandherd“, erklärt der Wehrleiter auf SZ-Anfrage.

