Blitzlichtgewitter Auch ohne neues stationäres Gerät werden in Heidenau Raser herausgefischt. Jetzt gleich an zwei Tagen hintereinander.

In Heidenau waren gleich an mehreren Stellen Blitzer im Einsatz. © Symbolbild: Norbert Millauer

Das Gerücht vom neuen stationären Blitzer in Heidenau ist ausgeräumt. Im Fuß der großen Werbetafel vor der Star-Tankstelle ist kein Blitzer versteckt. Das aber bedeutet keineswegs einen Freibrief für Raser. Am Montag und Dienstag wurde jeweils auf der S 172 in Heidenau an zwei neuralgischen Stellen geblitzt. Am Montag war es zwischen der Bahnbrücke und dem Real-Markt, am Dienstag kurz hinter dem Ortseingang aus Richtung Pirna.

Beide Abschnitte verleiten immer wieder dazu, schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer zu fahren. Am Montagfrüh stand der Blitzer auf dem Grünstreifen direkt vor dem ehemaligen Praktiker, der inzwischen dem Möbelwerk gehört. Das fiel auf, anders, als wenn die Blitzer auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Bad-Parkplatz stehen. Trotzdem machte es mehrfach bling, und rotes Licht schoss ein unfreiwilliges und teueres Foto. Wie oft, konnte die Polizei am Mittwoch nicht mitteilen.

Dafür lagen bereits die Ergebnisse vom späten Dienstagnachmittag vor. Da wurden bei der Kontrolle ein Stück vor dem Wasserrad der Pechhütte 51 Fahrzeuge gemessen, was auf der vielbefahrenen Straße im Berufsverkehr relativ wenig erscheint. Sieben von ihnen waren zu schnell unterwegs. Der schnellste Kraftfahrer brachte es dabei auf 76 km/h, sagt die Polizei.

Sechs Verwarngelder und die Einleitung eines Bußgeldverfahren sind die Konsequenz. Alle anderen Kraftfahrer wurden daran erinnert, Blitzer können immer und überall stehen.

