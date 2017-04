Blitzermarathon fällt aus In Riesa wurde die Aktion wegen Personalmangels abgesagt. Gänzlich freie Fahrt hatten Raser trotzdem nicht.

Keine Leute: Die Laserpistole steht bereit, aber kein Polizist ist da, sie zu bedienen. In den Polizeirevieren Riesa und Großenhain fiel der deutschlandweite Blitzermarathon aus. © Montage: SZ-Bildstelle

Umsonst gezittert. Der großangekündigte Blitzermarathon der sächsischen Polizei ist ausgefallen. Zumindest im Altkreis Riesa-Großenhain. Die dortigen Polizeireviere hatten schlichtweg keine Leute, um an der deutschlandweiten Aktion teilzunehmen.

In Riesa hatte man das schon vor einer Woche befürchtet: Auf eine SZ-Anfrage vor Ostern hatte es aus dem Polizeirevier Riesa geheißen, man wolle sich kurzfristig dazu entschließen – wenn der Streifendienst neben seinen ohnehin anfallenden Tätigkeiten dazu Zeit habe. Offenkundig hatten die Riesaer Polizisten am Mittwoch dann allerdings Dringenderes zu tun. Im Großenhainer Polizeirevier waren die Beamten noch am Vortag des Blitzermarathons guter Hoffnung, sich daran beteiligen zu können. Nach Aussagen des stellvertretenden Revierleiters Tilo Hoschopf habe ein Blitzerteam am Vormittag etwa eine Stunde in der Ortsdurchfahrt Zschauitz die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge kontrolliert. Die Frage, ob sie erfolgreich waren und Raser herausfischen konnten, ließ Hoschopf unbeantwortet. Fest steht nur, dass die Polizeibeamten die Blitzeraktion abbrechen mussten. Sie wurden zu einem Unfall gerufen, bei dem der Verursacher Fahrerflucht beging, verrät Hoschopf.

Nachdem dieser Unfall aufgenommen war, wurden die Beamten schon zum nächsten Einsatz gerufen – einer Körperverletzung. Gegen 13 Uhr sagte das Polizeirevier Großenhain den weiteren Blitzermarathon für den Nachmittag schließlich endgültig ab. Begründung: Personalmangel.

„So was kann schon mal passieren“, sagt Ilka Rosenkranz, die Pressesprecherin der Polizeidirektion Dresden. „Andere Aufgaben stehen auch noch auf der Tagesordnung. Da muss man Prioritäten setzen.“ Erst recht, wenn es sich um ein kleines Polizeirevier wie in Großenhain handelt.

Insgesamt 55 Beamte arbeiten dort. Davon 30 im Streifendienst. Das klingt zwar im ersten Augenblick viel. Ist es aber nicht. Denn diese 30 Polizisten gehen in fünf Schichten mit jeweils sechs Leuten auf Streife. Und das für den gesamten Raum Großenhain – von Colmnitz bis Tauscha. Meißen, das das größte Polizeirevier im Landkreis besitzt, hat da schon bessere Möglichkeiten. Auch deshalb konnte dort am Mittwochnachmittag der Blitzermarathon wie geplant stattfinden. Gleich vier Streifenwagen waren dort in Einsatz.

Dass ins Großenhain und Riesa die Laserpistolen ausgeschaltet blieben, habe dem sachsenweiten Blitzermarathon insgesamt keinen Abbruch getan, ist sich Ilka Rosenkranz sicher. Immerhin hätten sich die meisten Kraftfahrer auf die Aktion, die in Presse, Funk und Fernsehen angekündigt wurde, eingestellt und seien vorsorglich langsamer gefahren. „Das ist ja der Sinn der Sache“, sagt die Polizeisprecherin. „Es geht nicht darum, dass die Leute abgezockt werden, sondern dass sie bewusster auf ihren Tacho schauen.“ Ein abschließendes Fazit könne die Polizeidirektion erst im Laufe des Donnerstags ziehen, wenn die 24-stündige Aktion beendet ist.

Gänzlich freie Fahrt hatten Raser am Mittwoch im Raum Riesa trotzdem nicht: So wurde etwa auf der S 88 bei Gohlis und auf der B 169 in Höhe Zeithain geblitzt. Das Ordnungsamt ist unabhängig vom Polizeirevier im Einsatz. Vergangenes Jahr hatte sich Sachsens Polizei komplett dazu entschlossen, nicht am europaweiten Blitzermarathon teilzunehmen. Auch damals wurde das mit der angespannten Personallage begründet. 2015 waren noch 4 600 Raser auf Sachsens Straßen erwischt worden. Damals hatte die Polizei im Freistaat rund 127 000 Fahrzeuge kontrolliert. (mit dpa)

