Blitzerfoto überführt Autodieb Der Dieb hatte gemeinsam mit einer Komplizin in einer Pflegeeinrichtung in Pesterwitz ein Auto gestohlen – nicht zum ersten Mal.

Das Foto einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei zu einem Autodieb geführt. © Andreas Weihs

Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde konnten einen 30-Jährigen ermitteln, der im August vergangenen Jahres mit einem gestohlenen Schlüssel einen Seat in Pesterwitz gestohlen hatte. Auch seine Komplizin konnte ermittelt werden.

Das Pärchen hatte im August aus einer Pflegeeinrichtung an der Straße Schöne Aussicht ein Portemonnaie sowie den Autoschlüssel eines Mitarbeiters gestohlen. Anschließend entwendeten sie den zum Schlüssel gehörenden Seat Leon. Der Seat wurde schließlich am Abend des 17. August in Kamenz fest- und sichergestellt. Er wurde kriminaltechnisch untersucht.

Beim Vergleich mit ähnlichen Taten im Bereich geriet ein 30-jähriger Dresdner ins Visier der Ermittler. Die Verdachtsmomente gegen ihn erhärteten sich, als ein Blitzerfoto des gestohlenen Wagens auftauchte. Der Seat war am 15. August in Dresden auf der Gottfried-Keller-Straße geblitzt worden. Auf dem Foto war eindeutig der 30-Jährige zu erkennen. Auch die Spurenauswertung führte zu ihm. Ein im Seat gesicherter Fingerabdruck konnte ihm eindeutig zugeordnet werden.

Der 30-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Unter anderem hatte er nur wenige Tage vor dem Seatdiebstahl einen Daihatsu in Dresden gestohlen. Dazu hatte er den Schlüssel des Autos aus der Umkleide einer Sporthalle und anschließend den Wagen gestohlen.

Auch seine Komplizin, eine 31-jährige Dresdnerin, konnte ermittelt werden. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stellten die Beamten eine kleine Menge Crystal sowie Utensilien für den Drogenkonsum sicher.

Nach Abschluss der Ermittlungen, so die Polizei, wird der Vorgang nun an die Staatsanwaltschaft abgegeben. (szo)

