Blitzerfoto überführt Autodieb Eine Bande hatte es auf teure Audis abgesehen. Ein erstes Mitglied wurde jetzt in Bautzen vorm Amtsgericht verurteilt.

Ein Blitzerfoto wurde Autodieben zum Verhängnis. © Claudia Hübschmann

Vorm Amtsgericht in Bautzen ist jetzt das erste Mitglied einer Autoklaubande aus Polen verurteilt worden. Der 28-Jährige aus Legnica war demnach Ende 2015 an zwei Diebstählen in der Region beteiligt. Im November 2015 war zunächst in Ottendorf-Okrilla ein Audi A6, einen Monat später in Pirna ein Audi Q7 verschwunden. An beiden Vorfällen war der 28-Jährige beteiligt. Er muss jetzt in Deutschland für zwei Jahre und drei Monate hinter Gitter.

Die Bande war auf das Knacken von Audis spezialisiert und steht im Verdacht, in Deutschland noch weitere Autos des Ingolstädter Herstellers geklaut zu haben. Mitte November 2015 war der 28-Jährige mit einer Frau und einem Mann in Richtung Dresden gefahren – offenkundig, um gezielt nach Autos zu suchen. In einem kleinen Ottendorfer Neubaugebiet wurden sie auf der Gartenstraße fündig. Der Angeklagte und die Frau fuhren später mit ihrem Auto zurück, ihr Komplize lenkte den geklauten A6. Weit kam er damit aber nicht. Auf der A 4 bei Pulsnitz kontrollierten Beamte das Auto und bemerkten rasch, dass es geklaut war. In einer Vernehmung machte er schließlich auch Angaben zu den beiden anderen Beteiligten. So kamen die Ermittler auf die Spur des 28-Jährigen. Polen hatte den mehrfach vorbestraften Mann schließlich ausgeliefert. Bei dem Audi-Diebstahl in Pirna war dem Mann indes ein Blitzerfoto zum Verhängnis geworden. Der Kasten an der B 172 in Postelwitz hatten den 28-Jährigen in seinem Fahrzeug und kurz darauf die Frau in dem geklauten Q7 abgelichtet.

Der junge Mann bestritt nicht, dass er an beiden Taten beteiligt war – will allerdings jeweils nur der Chauffeur gewesen sein. Für Richter Dr. Dirk Hertle war das unerheblich – weil der 28-Jährige als Teil einer Bande gehandelt hat. Als einen der Anführer vermuten die Ermittler übrigens die junge Frau, die an beiden dem 28-Jährigen vorgeworfenen Taten beteiligt gewesen war. Wo sie steckt, ist unklar. Sie wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Den bei Pulsnitz gefassten Mann soll bald in Kamenz der Prozess gemacht werden.

Die geklauten Autos hatte die Bande in Polen offenbar zerlegt und die Einzelteile später weiterverkauft. Um die Audis zu starten, hatten sie die Elektronik der Autos ausgelesen und so jeweils passende Funkschlüssel nachgemacht. (SZ/sko)

