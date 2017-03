Gerichtsbericht Blitzerfoto bringt Familie in Bedrängnis Der Vater fährt zu schnell, der Sohn will dafür geradestehen. Die vermeintliche Lappalie wird nun teuer für ihn.

Am Pirnaer Amtsgericht ging es jetzt um ein Blitzerfoto. © Symbolfoto: Dirk Zschiedrich

Der 28. Juli 2015 war für Sebastian M. ein ganz normaler Tag. Einziges Ärgernis: Auf dem Weg zu einem seiner Kunden wird der heutige Autoverkaufsberater geblitzt. Zumindest scheint ihm das plausibel, als der Bußgeldbescheid später ins Haus flattert.

Die unvermeidbare Post erhielt allerdings nicht Sebastian M. selbst, sondern sein Vater Matthias, dem das Auto gehört. Da er überzeugt ist, nicht hinterm Steuer gesessen zu haben, legt er Einspruch gegen den Bescheid ein und benennt seinen Sohn als möglichen Fahrer. Vater und Sohn nutzen beide den Audi und fahren auch dieselben Strecken, da sie die gleiche Kundschaft betreuen. Die Sache landet aufgrund des Einspruchs als Ordnungswidrigkeitsverfahren auf dem Tisch von Amtsrichter Jürgen Uhlig in Pirna.

Vater und Sohn werden zur Aussage geladen. Bei der Befragung können beide keine genauen Angaben dazu machen, wo sie wann an dem fraglichen Tag unterwegs waren – sie beteuern aber beide, dass der Sohn gefahren sei.

Aufgrund des Blitzerfotos kommt dem Amtsrichter die Aussage, bei der Sebastian M. auch auf Nachfrage hin bleibt, spanisch vor. Die Verhandlung wird vertagt, der Richter lässt das Foto schärfen. Als am zweiten Verhandlungstag das geschärfte Bild ins Spiel kommt, wird schnell klar, dass Sebastian M. nicht hinterm Steuer saß. Richter Jürgen Uhlig zeigt den jungen Sohlander auf seine offensichtliche Lüge hin wegen uneidlicher Falschaussage an. Denn laut Protokoll war der junge Angeklagte sich sicher, den Wagen geführt zu haben.

War das Punktekonto des Vaters derart belastet, befand er sich in finanzieller Notlage, dass er seinem Sohn die Tat ins Gewissen redete? Angeblich hatte sich Matthias M. keine weiteren Gedanken über den Bescheid gemacht – zum Nachteil seines Sohnes. „In meinem ganzen Richterdasein habe ich vielleicht zwei- bis dreimal Anzeige erstattet. Sich und seine Angehörigen so in Schwierigkeiten zu bringen, das habe ich noch nicht erlebt“, so Richter Uhlig.

Sebastian M. muss also noch einmal am Pirnaer Amtsgericht erscheinen, zu seinem Prozess wegen der Falschaussage. Was ihm zu der Lüge wegen des Blitzerfotos bewog, blieb auch in diesem zweiten Prozess unklar. War es Leichtsinn? Gedankenlosigkeit? Die Staatsanwältin sagt, sie könne das auf menschlicher Ebene zwar ein wenig nachvollziehen, ganz ungeschoren will sie Sebastian M. aber nicht davonkommen lassen. Auch die nun für den Fall zuständige Richterin Cornelia Rosen findet die Sache merkwürdig. „Die Leute beklagen sich einerseits über die Justiz, aber nehmen dann doch das Ganze recht sportlich“, so die Richterin. Sebastian M. hätte bereits nach Erhalt des Briefes reagieren müssen, das wäre im Sinne aller Beteiligten das vernünftigere Verhalten gewesen, sagt sie.

Es hätte dann bei einem Bußgeld für die Ordnungswidrigkeit des Vaters bleiben können. Doch aus einer ursprünglichen Lappalie entstanden zwei Gerichtsverfahren. Das Verfahren wegen Falschaussage gegen Sebastian M. wird zwar letztlich eingestellt. Allerdings muss er eine Geldauflage von 1 000 Euro an eine Hilfsorganisation zahlen. Sebastian M. will das Geld der Kindernothilfe zugutekommen lassen.

