Blitzerbescheide doppelt verschickt In sozialen Netzwerken zeigen sich Autofahrer aus Coswig und Radebeul verwundert. Die Ursache liegt an einer Sekunde.

Aus einem grauen Skoda Roomster blitzt die Radebeuler Verkehrsbehörde auch für die Stadt Coswig mit. © Norbert Millauer

Das Thema macht in den sozialen Medien gerade richtig die Runde. Ein Coswiger schreibt, dass er im Briefkasten drei Briefe der Stadtverwaltung Radebeul fand. Blitzerbescheide. Zwei davon seien identisch gewesen. Datiert vom 13. Juni dieses Jahres. Der dritte Bescheid von einem Tag vorher.

„Hat irgendjemand dazu Beobachtungen in den genannten Zeiträumen gemacht? Ich werde das so jedenfalls nicht akzeptieren. Dort – wo der Mann offenbar aus dem grauen Skoda Roomster fotografiert wurde – gilt Tempo 30, bestätigt Coswigs Ordnungsamtsleiter Olaf Lier.

Der verwunderte Bürger bekommt im Facebook-Netz auch Antworten. Andere raten ihm, die Bilder zu vergleichen, ob sie vielleicht identisch oder unterschiedlich sind. Auch sollte er nachschauen, ob die Kontonummern für die Überweisung übereinstimmen. Nicht das noch Betrüger unterwegs sind und sich als Stadtbehörde ausgeben, rät eine Schreiberin.

Ein weiterer Facebook-Nutzer schreibt von ähnlichen Bescheiden.

Im Radebeuler Ordnungsamt läuft das ganze Geschehen zum Blitzen in Radebeul und Coswig zusammen. Beide Städte haben schon vor fünf Jahren eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Radebeuler mit ihrer Technik und ihrem Fahrzeug in der Nachbarstadt mitblitzen. Dafür gibt es allein in Radebeul etwa 50 Messstellen, die extra dafür vorgesehen sind und rechtssicher eingemessen seien.

Verantwortlich für alles ist Ingolf Zill, Leiter der Radebeuler Verkehrsbehörde. Zill hat geahnt, dass das Geschehen mit den doppelten Blitzerbescheiden öffentlich wird, und will jetzt in die Offensive gehen.

Er erklärt den Zusammenhang. Es gibt eine sogenannte Owi – Ordnungswidrigkeiten-Software. Die wird von Zills Mitarbeiter ausgelesen, nachdem die Daten vom Blitzerauto im Rathaus eingetroffen sind. Überprüft werde beispielsweise, ob die Person hinterm Lenkrad gut erkennbar und das Kennzeichen am Auto ordentlich lesbar ist.

Erst wenn bei dieser Auslese alle die, denen eindeutig eine Geschwindigkeitsüberschreitung nachgewiesen werden kann, feststehen, gehen die Daten zur Anfrage nach Flensburg, wo jedem Kennzeichen ein Halter zugeordnet werden kann. Zwischen diesem Prüfen und dem Absenden, so erklärt Zill, gibt es vormittags gegen 10 Uhr eine Sekunde, wo die Software eine sogenannte Selbstprüfung durchführt. In genau dieser Sekunde muss ein Mitarbeiter im Ordnungsamt die geprüften Daten mit einem Okay wieder zurückgegeben haben. Zill: „Damit waren sie doppelt im System.“

Im Amt habe man gerätselt, wie das passieren kann. Die ersten Angeschriebenen hatten sich mit ihren Bescheiden gemeldet. Stutzig sind die Briefeaussteller im Amt deshalb geworden, weil Zeit und Ort identisch waren, was nicht sein kann. Dass jemand Stammgast für Blitzerbescheide ist, komme schon vor, aber dann nicht mit diesen exakt gleichen Daten, sagt Zill.

Auch beim Verschicken sei das erst nicht aufgefallen. 500 bis 600 Schreiben werden aus dem Drucker ausgeworfen und mit Kuvert versehen.

Die Entwickler der Software Owi wurden schließlich von den Radebeulern angefragt, woran das liegen könne. Sie fanden schließlich die eine Sekunde als Schwachstelle heraus. „Eigentlich wie ein Sechser im Lotto, genau in dieser Sekunde das zu treffen“, sagt Zill.

Den Betroffenen ist es eher nicht als Lottogewinn vorgekommen. Sie reagierten in einer Mischung aus Verärgerung und Verwunderung.

Ingolf Zill: „Wir haben inzwischen die Messreihe genau analysiert. Es betrifft genau 27 Personen mit eben so vielen Bescheiden. Alle haben von uns Post bekommen, dass sie nur einmal zahlen müssen. Aber das eine Mal seien sie auch wirklich betroffen.

Diese 27 falschen und hier doppelt geschickten Bescheide stehen in Radebeul und Coswig im Verhältnis zu jährlich rund 60 000 verschickten Verwarn- und Bußgeldbriefen. Die meisten Autofahrer bekommen Verwarngeld aufgebrummt, weil sie zumeist in Tempo-30-Bereiche ein wenig über 40 km/h unterwegs sind. 25 Euro spült das jeweils in die Kassen der Rathäuser von Coswig und Radebeul.

Viel Kleinvieh macht allerdings dennoch viel Mist. In Radebeul sind es 2016 rund 900 000 Euro gewesen, in Coswig über 150 000 Euro. Im Gegensatz zu Dresden und vielen anderen Städten hält sich die hiesige Behörde allerdings zugute, dass das Strafgeld bei einem negativen Ausgang eines Einspruchs die aufgebrummten Kosten nicht erhöht.

