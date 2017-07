Blitzeraufgebot erstaunt Kraftfahrer Gleich vier Geräte standen in Heidenau neben der Fahrbahn. Richtig geblitzt hat aber nur einer.

Statt einem Starrenkasten standen in Heidenau gleich vier neben der Straße. © Symbolbild/dpa

Heidenau. Vier auf einmal: Kraftfahrer auf der S 172 am Heidenauer Bad staunten am Donnerstag. Da standen insgesamt vier Geräte an der Straße und im Gebüsch. Das an der Straße war die Lichtschranke, dahinter standen zwei Fotoapparate und ein Blitzer Für diese Variante hatte sich die Polizei aufgrund der Mehrspurigkeit und des Geländes entschieden. Meist kommen Radar- oder Lasermessungen zum Einsatz. Zwischen 15 und 19.15 Uhr fuhren 2 150 Fahrzeuge an der Kontrolle vorbei. 114 hielten sich nicht an die 50 km/h. Der Schnellste bekommt für seine 105 km/h eine saftige Quittung: 280 Euro Bußgeld, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. (SZ/sab)

