Blitzer wird wieder aufgestellt Zwei Männer haben den Starenkasten an der B 6 in Plotzen umgerissen. Es könnte für sie sehr teuer werden.

Nur die Kabel kündeten an der B 6 von dem am Sonnabend herausgerissenen Blitzer. © Christian Essler

Das Bautzener Landratsamt will den zerstörten Blitzer an der B 6 im Hochkircher Ortsteil Plotzen ersetzen. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren hatten die stationäre Tempomessanlage in der Nacht zu Sonnabend mithilfe eines Kleintransporters aus der Verankerung gerissen und dreißig Meter weggeschleift. Kurz vor Löbau gelang es einer Polizeistreife, die Täter – zwei Deutsche aus dem Raum Löbau – zu stellen.

Die Höhe des Schadens wird derzeit geprüft, sagt Sabine Rötschke von der Pressestelle des Landratsamtes. Unklar ist noch, ob der Blitzer wieder repariert werden kann oder so beschädigt ist, dass er irreparabel ist. In dem Blitzergehäuse befand sich zum Tatzeitpunkt auch die Kamera. Auch hier muss geschaut werden, ob diese beschädigt ist und repariert werden kann.

Zunächst wird ein Gutachter den Schaden beurteilen. Zwar würde den Schaden zunächst die Versicherung zahlen, die das Geld aber anschließend von den Tätern eintreibt. Und das kann sehr teuer werden: Mast und Blitzergehäuse allein kosten schon 35.000 Euro, die Kamera ist 60.000 Euro wert.

Links zum Thema Blitzer an der B 6 zerstört

Der Blitzer an der B 6 in Plotzen ist seit zwei Jahren scharf. Anwohner hatten sich immer wieder beschwert, dass hier gerast werden. Tatsächlich, denn schon im ersten Jahr lieferte die Anlage 14.000 Bilder. Das ist der Spitzenwert aller stationären Anlagen im Landkreis Bautzen. (szo)

zur Startseite