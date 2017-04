Blitzer versteckt sich im Müll Auf der Sebnitzer Straße in Altendorf hat sich das Ordnungsamt ein ganz besonderes Versteck für einen Blitzer gesucht. Der Sperrmüll ist jetzt weg – und der Blitzer?

Suchbild mit Abfall: Die Polizei versteckte in Altendorf einen Blitzer im Sperrmüll. © Daniel Förster

Da muss der Betrachter schon zweimal hinschauen: Das Ordnungsamt des Landkreises hat am Mittwoch einen Blitzer auf der Sebnitzer Straße in Altendorf im Sperrmüll versteckt. An der S 154 zwischen Bad Schandau und Mittelndorf gilt Tempo 30, weswegen hier öfter geblitzt wird. Am Mittwoch eben gut getarnt, aus dem Sperrmüll heraus, der dort zur Abholung bereitstand.

Der Abfall wurde mittlerweile abgeholt. Und der Blitzer? Der landete nicht in der Müllpresse, er steht aber auch nicht mehr an der Stelle. Einen Tag später, am Donnerstag, schoss er teure Fotos am Berg zur Festung Königstein.

Übrigens: In Altendorf war fast jeder sechste Autofahrer zu schnell: Das Gerät zählte in fünf Stunden 585 Durchfahrten. Dabei wurden 92 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, teilt Ordnungsamtsleiterin Kerstin Körner mit. (df)

