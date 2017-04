Blitzer lauern an jeder Ecke Die Polizeidirektion Görlitz beteiligt sich diesen Mittwoch am bundesweiten Blitz-Marathon. Das ist angesichts der Unfallbilanz auch bitter nötig.

An diesem Mittwoch macht die Polizei in ganz Sachsen im 24-Stunden-Marathon verstärkt Jagd auf Temposünder. © Symbolbild: dpa

Diesen Mittwoch könnten die Blitzer an jeder Ecke lauern. Die Polizeidirektion Görlitz beteiligt sich am bundesweiten „24-Stunden-Blitz-Marathon“. Von sechs Uhr morgens bis zum Donnerstagmorgen sechs Uhr werden alle verfügbaren Geschwindigkeitsmessgeräte rund um die Uhr im Einsatz sein, kündigt Polizeisprecher Thomas Knaup an. Neben Polizeibeamten wollen sich an der Aktion auch die Ordnungsbediensteten der Kommunen beteiligen.

Dass Aktionen wie diese bitternötig sind, zeigt allein der Blick in die Polizeistatistik: In den Landkreisen Bautzen und Görlitz sind bei Geschwindigkeitskontrollen im vergangenen Jahr fast 200 000 Überschreitungen festgestellt worden. Und acht Menschen, die 2016 in der Oberlausitz bei Unfällen ums Leben kamen, könnten heute womöglich noch leben, wenn bei den Unfällen nicht Raserei im Spiel gewesen wäre, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Unfallursache Nummer eins. Vor allem bei jungen Fahrern der Risikogruppe zwischen 18 und 24 Jahren war jeder dritte Verkehrsunfall auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.

Raser-Unfälle teilweise deutlich überm Durchschnitt

In den Revierbereichen Kamenz, Weißwasser und Zittau-Oberland liegt der Anteil der Raser-Unfälle nach Polizeiangaben sogar noch deutlich über dem Durchschnitt. „Die Zahlen sind alarmierend“, sagt der Polizeisprecher. Thomas Knaup betont aber, dass es beim Blitz-Marathon nicht ums „Abkassieren“ geht, sondern vielmehr darum, die Autofahrer dazu zu zwingen, sich an die jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten – zumindest in den 24 Stunden des Blitz-Marathons.

Bei der Polizeidirektion hat deshalb auch niemand ein Problem damit, „mit offenem Visier“ anzutreten, wie Thomas Knaup es ausdrückt. Schon im Vorfeld nennt der Polizeisprecher einige der geplanten Kontrollstellen, die in dieser Zeit zwar nicht rund um die Uhr, zumindest aber stundenweise besetzt sein sollen. Es sind vor allem die Straßenabschnitte, an denen die meisten Unfälle passieren und die bekannt für notorische Geschwindigkeitsüberschreitungen sind. So beispielsweise der Burkauer Berg an der Autobahn, der Schulweg an der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bautzen, die Kastanienallee in Görlitz, die Maria-Grollmuß-Straße in Hoyerswerda, die Bischofswerdaer Straße in Kamenz, der Schulweg an der Lutherstraße in Weißwasser, die Zittauer Südstraße, die Laubaner Straße in Löbau, die B 97 in Bernsdorf, aber auch die kleine Dorfstraße in Zodel, an der sich der Kindergarten befindet.

Darüber hinaus wird es auch an anderen Orten temporäre Geschwindigkeitskontrollen geben, kündigt Thomas Knaup an. Insgesamt haben die Polizeidirektion Görlitz, die Städte Görlitz, Löbau und Hoyerswerda und die Landkreise Bautzen und Görlitz Geschwindigkeitskontrollen an über 50 verschiedenen Orten geplant.

„Dabei muss im Grunde ja überhaupt niemand befürchten, in die Blitzer-Falle zu rasen“, weiß Thomas Knaup. „Wer das vermeiden will, braucht sich ja einfach nur an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten.“

