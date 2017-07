Blitzer in Plotzen steht wieder Vor vier Wochen rissen zwei Männer die Anlage an der B6 aus der Verankerung. Das kommt ihnen nun teuer zu stehen.

Das Foto zeigt den stationären Blitzer an der Bundesstraße 6 in Plotzen. © Uwe Soeder

Autofahrer müssen auf der B6 in Plotzen bei Hochkirch ab sofort wieder mit Blitzerfotos rechnen. Der Landkreis Bautzen hat in der vergangenen Woche den stationären Blitzer wieder aufgestellt, teilt er mit. Mitte Juni war die Anlage demoliert worden. Zwei junge Männer hatten sie aus der Verankerung gerissen und mit ihrem Auto einige Meter mitgeschleift. Die beiden wurden kurz darauf am Ortseingang Löbau von der Polizei gestellt. Sie erwartet nicht nur eine Strafe. Sie müssen laut dem Bautzner Kreissprecher Gernot Schweitzer auch für die Kosten der Reparatur aufkommen.

Der stationäre Blitzer in Plotzen ist seit Anfang 2015 in Betrieb. Weil sich Anwohner immer wieder über Raserei auf der Strecke zwischen Löbau und Hochkirch beschwert hatten und andere Maßnahmen, wie die 50-Markierung auf der Fahrbahn, kaum Erfolg brachten, wurde er installiert. Schon im ersten Jahr lieferte er landkreisweit die meisten Bilder. Neue Standorte für stationäre Blitzer sind derzeit laut Gernot Schweitzer nicht geplant. (SZ/MSM)

