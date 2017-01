Blitzer in Döbeln und Ostrau Am Dienstag und Mittwoch müssen sich Kraftfahrer auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Besonders auf die Geschwindigkeit achten müssen Kraftfahrer am Dienstag an der Leipziger Straße in Döbeln. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, gibt es an dieser Stelle Geschwindigkeitskontrollen. Für Mittwoch sind Messungen an der Kirchstraße in Ostrau geplant. (DA/mf)

