Blitzer in Döbeln und Hartha In dieser Woche müssen Autofahrer aufpassen. Die Polizei führt an verschiedenen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch.

© Symbolfoto: dpa

Beamte der Polizeidirektion Chemnitz werden am Dienstag, Donnerstag sowie Freitag in Döbeln und Hartha Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Das kündigte Polizeisprecher Steffen Wolf an. Geplant ist, am Dienstag, 16. Mai, und am Donnerstag, 18. Mai, in Döbeln an der Straße „Zur Muldenterrasse“ zu kontrollieren. Für Freitag, 19. Mai, sind Messungen an der Straße zur Räuberschänke in Hartha vorgesehen. Darüber hinaus kontrollieren die Beamten täglich auf der Autobahn 4 in ihrem Zuständigkeitsbereich. (DA/mf)

