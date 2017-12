Blitzer in Altendorf ist scharf Das Tempo-30-Schild wurde oft missachtet. Das Landratsamt handelt und das Rathaus hat noch einen weiteren Plan.

Der Blitzer in Altendorf wurde am Mittwoch in Betrieb genommen. © Daniel Förster

Sebnitz. Nicht mehr aus einem Haufen Sperrmüll heraus, sondern mit einem stationären Blitzer macht das Ordnungsamt jetzt auf der S 154 in Altendorf Jagd auf Temposünder. Monteure haben am Mittwoch an der Sebnitzer Straße direkt an der Bushaltestelle einen „M5 Speed“ installiert und scharfgeschaltet. Zunächst überwacht das Gerät den Verkehr in Richtung Bad Schandau. In Altendorf treten Autofahrer gern zu stark aufs Gas und missachten Tempo 30. Anwohner hatten immer wieder moniert, dass auf der kurvenreichen Strecke zwischen Bad Schandau und Sebnitz viele zu schnell unterwegs sind. „Dabei existiert hier nicht einmal ein Fußweg“, sagt ein Anwohner. Insbesondere sind Lkws hier zu schnell.

Immer wieder kam das Ordnungsamt zum Blitzen. Im April sorgte eine Radarfalle für Schmunzeln. Gewohnheitsmäßig hatte ein Bediensteter das Gerät an die gleiche Stelle wie immer platziert. Nur dass dort an jenem Tag Sperrmüll zur Abholung bereitstand. Das Gerät wurde absichtlich mitten hinein gestellt. Gut getarnt blitzte das Ordnungsamt aus dem Müll heraus und machte mit dem „fiesesten Blitzer Sachsens“ Schlagzeilen.

Um den Gefahrenpunkt in Altendorf zu entschärfen, plant die Stadt Sebnitz noch weitere Schritte zur Verkehrsberuhigung. Ab Juni 2018 soll an beiden Ortseinfahrten jeweils eine große „30“ auf den Asphalt der Staatsstraße kommen. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte sollen zudem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, auch den Verkehr auf der Gegenfahrbahn zu kontrollieren, teilte der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) mit. (df)

