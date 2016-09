Blitzer geht in Flammen auf Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der nächtlichen Straftat.

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte gegen 1.15 Uhr an der Bundesstraße 169 ein fest installiertes Geschwindigkeitsmessgerät in Brand gesetzt.

Die Täter entzündeten offenbar einen Reifen am Fuße des Gerätes. Die Flammen griffen dann auf den Blitzer über. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise werden im Polizeirevier Döbeln unter 03431 6590 entgegen genommen.

