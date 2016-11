Blitzer demoliert Weil er beim Rasen erwischt worden war, warf ein Mann ein mobiles Blitzgerät um. Ob das etwas gebracht hat?

Bereits zum dritten Mal musste sich kürzlich ein Unternehmer vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten. Nach einem Ordnungswidrigkeitsverfahren und einem Strafverfahren war er diesmal der Beklagte in einem Zivilprozess.

Demnach soll der Mann aus Dippoldiswalde am 8. Juli vergangenen Jahres in Paulsdorf Richtung Rabenau mit 71 statt der erlaubten 40 Kilometer pro Stunde geblitzt worden sein. Das muss ihn sehr erzürnt haben, denn er soll umgekehrt und zum Messgerät zurückgekommen sein. Zwei Polizeibeamte, die in der Nähe stationiert waren, konnten den aufgebrachten Mann dann nicht davon abhalten, den Blitzer den Abhang hinunter zu werfen. Nun verlangte eine Heilbronner Firma für Verkehrstechnik, die das Messgerät an die Polizei verliehen hatte, Schadenersatz.

Vor Gericht führte der Deutsche an, dass die Geschwindigkeitskontrolle ohne amtliche Genehmigung durchgeführt worden ist. Außerdem seien Fotos gemacht worden. „Das verstößt gegen mein Persönlichkeitsrecht“, schimpfte der Mann. Deswegen habe er von seinem Selbsthilferecht Gebrauch gemacht. Da das erlaubt sei, bestünde kein Schadenersatzanspruch seitens der Firma. Außerdem, so sagt er weiter, hätten die Polizisten vor Ort festgestellt, dass das Blitzgerät nach der Attacke noch funktionstüchtig gewesen sei.

Der Anwalt der klagenden Firma erklärte aber, dass nach näherer Untersuchung mehrere Schäden gefunden worden sind. Auch greife das Recht auf Selbsthilfe hier in keiner Weise. Richter Volker Reichel sah das ähnlich. „Selbst wenn das Gerät tatsächlich widerrechtlich aufgestellt wurde, war das kein Grund, es zu zerstören“, klärte er den Beklagten auf. Dennoch sah er die Schadenersatz-Summe von 740 Euro als zu hoch an. Für angemessen hielt er 500 Euro. Die waren dem Beklagten zunächst aber immer noch zu hoch.

Dieser fragte dann plötzlich, woher das Gericht denn die Sicherheit nehme, dass er den Blitzer umgeworfen hatte. Das Foto, das bei der Geschwindigkeitsüberschreitung geschossen worden war, sei unscharf, und die Polizeibeamtin, die ihn erkannt haben will, könne ihn ja schließlich auch mit jemand anderem verwechselt haben, argumentierte der Mann. „Wenn Sie es gar nicht gewesen sind, warum haben Sie dann im Strafverfahren eine Einstellung des Prozesses nach Zahlung von 1 000 Euro akzeptiert?“, fragte der Richter dann. „Vielleicht wollte ich ja einfach nur meine Ruhe haben“, erwiderte der Beklagte. Nach einer zähen Verhandlung einigten sich beide Parteien schließlich. Statt der vorher veranschlagten 740 Euro braucht der Beklagte nun nur 500 Euro an die Firma zahlen. Allerdings hat diese ein dreiwöchiges Widerrufsrecht. Eine endgültige Einigung wird am 25. November erwartet.

