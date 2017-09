Blitzer bleiben noch außer Betrieb Der Bau eines Stücks Fußweg in Markersdorf und an zwei Busbuchten hat sich verzögert. Das legt auch die Blitzer lahm.

Aufgrund der Bauarbeiten an der B 6 in Markersdorf wurden zwei Blitzer abgebaut. Bis diese wieder in Betrieb sind, wird es noch einige Zeit dauern. © dpa

Die Blitzer an der B 6 in Markersdorf werden noch eine Weile außer Betrieb bleiben. Das hängt mit den Bauarbeiten an den beiden Busbuchten zusammen, sagt Bürgermeister Thomas Knack. Und die werden im September noch andauern.

Erst wird das Stück Fußweg an der Bundesstraße zwischen dem Ende des bisherigen Bürgersteiges am „Horschig-Hof“ vorbei bis zur Einmündung in die Straße nach Gersdorf fertiggestellt. Dann soll es an den Busbuchten weitergehen. Das alte Bushäuschen unterhalb vom Dorfmuseum ist bereits abgerissen worden. Das neue Häuschen wird aus Sicherheitsgründen etwas weiter in Richtung Einfahrt zur Kirchstraße versetzt. Der Blitzer in Richtung Görlitz ist deshalb abgebaut worden. Auch er wird einen neuen Standort bekommen. Und auch die Busbucht auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird erneuert.

Danach geht auch dieser Blitzer, der an seinem bisherigen Standort bleibt, wieder in Betrieb. Die Arbeiten am Fußweg und am Bushäuschen haben sich um mehrere Wochen verzögert. Sie sollten bereits im Sommer mit über die Bühne gehen.

In Absprache mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr wurden beide Projekte innerhalb von Markersdorf mit der Sanierung der Bundesstraße 6 verknüpft. Dabei gab es jedoch mehrfach Veränderungen, sowohl zeitlich als auch beim Bauablauf.

Die beiden Bushaltestellen befinden sich im Moment noch auf der Kirchstraße in Höhe des Dorfmuseums.

