Blitzer auf der Autobahn Zwischen Pirna und Heidenau werden am Donnerstagvormittag die 120 km/h kontrolliert.

Pirna/Heidenau. Es blitzt auf der A 17. Zwischen den Anschlussstellen Pirna und Heidenau hat die Polizei am Donnerstagvormittag in Richtung Dresden einen Blitzer aufgebaut. Der steht vor der sogenannten grünen Brücke. In dem Autobahnabschnitt sind 120 km/h erlaubt. In letzter Zeit wurde die Geschwindigkeit dort öfter kontrolliert.

