Blitzer auch an Heiligabend möglich Feste Kontroll-Termine nicht geplant, aber operativ läuft was, so die Polizei.

Weihnachten ist ein Fest der Überraschungen. Daran hält sich auch die Polizeidirektion Chemnitz in Bezug auf ihre wöchentlich erscheinenden Blitz-Tipps. „An den Feiertagen über Weihnachten und den Jahreswechsel sind keine festen Termine für Geschwindigkeitskontrollen geplant. Lage- und witterungsabhängig sind operativ angesetzte Kontrollen jedoch möglich“, teilte Polizeisprecher Rafael Scholz mit. An den Werktagen vor Weihnachten sowie zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel müsse, wie an allen anderen Wochentagen auch, mit Geschwindigkeitskontrollen, auf den Autobahnen auch mit Abstandskontrollen, gerechnet werden, ergänzt er. (sol)

