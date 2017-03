Blitzer-Attrappe für Kindergarten Nachdem der Starenkasten mit Doppelfunktion gestohlen wurde, gibt es jetzt Ersatz

Die Mädchen und Jungen des Naturkindergartens „Am Spitzberg“ in Cotta A sind wieder fröhlich. Ein Unbekannter klingelte am 22. März überraschend in der Einrichtung. Als Geschenk hatte er einen Starenkasten mit, der einem echten Blitzer ähnlich sieht. Solch eine Attrappe wurde vor wenigen Tagen auf dem Grundstück des Naturkindergartens am Fuße des Spitzbergs gestohlen (SZ berichtete).

„Wir kannten den Spender nicht, fanden es aber sehr nett, dass er auf den Artikel reagierte und an uns gedacht hat“, sagt Kindergarten-Leiterin Arite Martin. Der Kasten soll jetzt wieder zeitnah an der Stelle des verschwundenen Vorgängers nahe der Straße aufgestellt werden und hoffentlich die Autofahrer dazu animieren, auf die Bremse zu treten.

Überhaupt kann sich Martin über zu wenig Aufmerksamkeit nach dem Diebstahl nicht beklagen. Ein Vater ihrer Zöglinge baute außerdem einen richtigen Starenkasten, in dem die Vögel nisten können, und übergab ihn der Einrichtung. „Sein Sohn bat ihn so lange, dass der Papa abends noch schnell einen Nistkasten zusammenzimmerte“, sagt die Leiterin. Auch dieser Kasten soll jetzt auf dem Gelände des Kindergartens montiert werden, in der Hoffnung, dass die Vögel ihn anfliegen.

Damit nicht genug. Zwei weitere Personen meldeten sich im Kindergarten und boten Blitzer-Attrappen an, berichtet Martin. Diese gut gemeinten Offerten lehnt sie jedoch ab. „Im Moment sind wir ja prima versorgt“, sagt Martin und schmunzelt. Sie will nicht missverstanden werden und bedankt sich nochmals bei allen spontanen Spendern. „Schön, dass wir so wahrgenommen werden.“

