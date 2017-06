Blitzender Chrom und krähende Hähne

Bei der Automeile darf auch der Nachwuchs mal ans Steuer des Nobelschlittens. © Carmen Schumann

An diesem Wochenende ist eine Menge los: Bautzen lockt am Sonnabend mit der Automeile. Die Lifestyle-Messe LebensArt lädt in den Großharthauer Schlosspark ein. Bereits am Freitag öffnen in Dresden Labore und Hörsäle zur Nacht der Wissenschaft. Und wer es kauziger mag, kann in Steinigtwolmsdorf die Hähne beim Wettkrähen erleben. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende.

zur Startseite