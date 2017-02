Blitzeis macht sich breit Die vergangenen Tage waren für Autofahrer kein Zuckerschlecken. Nach dem starken Schneefall kommt jetzt die nächste Gefahr auf die Straßen.

Nicht nur für Autofahrer gefährlich. Der von Westen kommende Regen kann im Landkreis für Blitzeis sorgen. © Symbolbild/dpa

Osterzgebirge. Der Schnee machte Autofahrern im Landkreis am Dienstag und Mittwoch das Leben schwer. Vor allem in den Abendstunden des Dienstags kam der Winterdienst nicht mit dem Räumen der Straßen hinterher, an Steigungen gab es zahlreiche Behinderungen wegen liegengebliebener Lkws. Den Mittwochmorgen nutzten die Mitarbeiter des Winterdienstes für eine Aufholjagd, sodass die Hauptstraßen schon vormittags weitgehend schneefrei waren. „Wir kümmern uns jetzt verstärkt auch um Haltestellen und Fußwege. Das musste am Dienstag erst einmal hinten an stehen“, sagt Peter Guderle, der im Landratsamt für die Straßenmeistereien verantwortlich ist. Auch gesperrte Strecken wie zwischen Rosenthal und Schweizermühle sowie zwischen Lauterbach und Stolpen konnten wieder freigegeben werden. Einzig die Straße zwischen Fürstenau und Gottgetreu im Osterzgebirge bleibt gesperrt.

Die Höhenlagen des Osterzgebirge hat der Winter nach wie vor fest im Griff. In Zinnwald stand das Thermometer am Donnerstagmorgen immer bei minus sieben Grad. Hier ist die Schneedecke mit 70 Zentimeter nach wie vor dick, wenn auch die Sicht durch Nebel bei knapp 50 Metern eingeschränkt ist. In Verbindung der frostigen Temperaturen mit dem Nebel in Zinnwald bildete sich Raureif, der alle Gegenstände weiß überzog. „Das sieht herrlich winterlich aus hier oben“, sagt Wagner.

Hingegen begann es in tieferen Lagen zu tauen, vor allem an Stellen, wo die Sonne am Mittwoch schien. Aus dem Westen ist allerdings schon wieder mit Niederschlag zu rechnen, der diesmal als Regen runterkommt, was auf den kalten Böden zu Glatteis führen kann. Auf Tscheschicher Seite der A17 kam es bereits am Donnerstagmorgen zu den ersten Unfällen mit Vollsperrungen. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Blitzeis im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Trotzdesen ist Lars Wagner aber zuversichtlich, dass die Schneedecke, die am Donnerstag immerhin 70 Zentimeter hoch war, den wärmeren Temperaturen noch eine Weile standhält, hoffentlich lange genug, damit auch die Kinder in den Februarferien noch etwas davon haben werden. (szo/mit fh)

