Blitze erhellen die Nacht Nach dem drückend heißen Dienstag boten am Abend und in der Nacht mehrere Gewitter ein eindrucksvolles Schauspiel.

Nach der drückenden Hitze am Dienstag rumpelte es am Abend und in der Nacht ausgiebig. So wurden am späten Nachmittag im Landkreis Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke gemessen. Auch als der Himmel sich langsam zuzog, sanken die Temperaturen kaum. Eine erste Gewitterfront zog dann gegen 20.30 Uhr aus Richtung Westen auf den Landkreis zu und bewegte sich von Königsbrück nach Hoyerswerda. Eine Stunde später blitzte und donnerte es im Raum Malschwitz-Weißenberg. Der Schwerpunkt dieses Gewitters verlagerte sich aber danach Richtung Osten. 23 Uhr bildete sich über Hoyerswerda eine weitere Gewitterzelle, während von Westen die nächste Front nahte. Diese sorgte in der Westlausitz nahezu anderthalb Stunden für ein Leuchten am Himmel. Um Mitternacht herum begannen auch südlich und östlich von Bautzen mehrere Gewitter, die erst gegen 1 Uhr abflauten. Dabei blieb es die ganze Zeit ausgesprochen warm.

Stärkerer Niederschlag wurde laut dem Wetterportal des Meteorologen Jörg Kachelmann in den Messstationen Sohland, Kubschütz, Cunnersdorf-Schönteichen und Hoyerswerda gemessen. Hier fielen in der Nacht 14 (Sohland) beziehungsweise jeweils 12 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Auch in den nächsten Tagen wird es in der Oberlausitz warm bis heiß werden. Bei leichten Wolken könnte die Nacht zu Donnerstag sogar eine tropische werden – in tropischen Nächten sinkt die Lufttemperatur nicht unter die 20-Grad-Marke. Viel Sonne mit einzelnen Regenschauern versprechen die Meteorologen darüber hinaus. Erst zum Wochenende ist wieder Abkühlung in Sicht. (szo)

