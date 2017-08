Blitz und Donner in der Nacht Entgegen der Befürchtungen im Vorfeld mussten die Feuerwehren und Krankenwagen im Raum Niesky und Rothenburg nicht ausrücken

Heftige Gewitter zogen in den vergangenen Tagen durch die Region, auch durch Niesky. © André Schulze

Wie im Nieskyer Süden wüteten am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch fast überall Gewitter mit Blitz, Donner und starkem Regen. Schäden haben die Blitzschläge aber nicht verursacht. Entgegen der Befürchtungen im Vorfeld mussten die Feuerwehren und Krankenwagen im Raum Niesky und Rothenburg nicht ausrücken.

„Wir haben nicht einen einzigen Einsatz wegen des Unwetters gehabt“, erklärt Dienstgruppenführer René Zschiesche in der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda am Mittwoch auf Nachfrage. Im Gegensatz zum nahen Görlitz sei alles sehr glimpflich ausgegangen. Spektakuläre Bilder haben die Blitze in Niesky dennoch geliefert.

