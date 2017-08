Blitz setzt Wohnhaus in Brand Ein Einfamilienhaus in Hänichen wurde am Mittwoch zerstört. Die vierköpfige Familie steht unter Schock.

Der Blitz hatte gegen 1 Uhr eingeschlagen. © Roland Halkasch Der Blitz hatte gegen 1 Uhr eingeschlagen.

Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Diesen Knall werden sie wohl nie vergessen. Es war am Donnerstag, etwa um ein Uhr nachts, als bei dem heftigen Unwetter, das über die Region herzog, der Blitz in das Haus der Familie in Hänichen krachte. Der Dachstuhl des Gebäudes auf der Bahnhofstraße in dem Bannewitzer Ortsteil stand sofort in Flammen. Die vierköpfige Familie, die zu diesem Zeitpunkt in dem Einfamilienhaus schlief, hatte bereits das Gebäude verlassen können, als kurz darauf das erste Feuerwehrauto anrollte.

Rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bannewitz, Possendorf, Goppeln und Hänichen sowie aus Freital kämpften gegen die Flammen. „Wir haben erst versucht, das Feuer von innen zu löschen“, erklärt Gemeindewehrleiter Heiko Wersig, der selbst im Einsatz war. Dann aber wurde die Drehleiter der Freitaler Kameraden nachgefordert, um die Flammen direkt von außen über dem Dach löschen zu können. Gegen 4 Uhr früh war schließlich das letzte Glutnest gelöscht. Um sicherzugehen, dass sich keine neuen Brandherde entzünden, wurde der Ort mit einer Wärmebildkamera untersucht, erklärt Heiko Wersig. Vermutlich war der Blitz in die Satelliten-Anlage auf dem Dach des Hauses eingeschlagen. Das Feuer breitete sich dann auf den gesamten Dachstuhl und auch auf die am Dach installierte Fotovoltaikanlage aus. Die benachbarten Wohnhäuser blieben vom Feuer unversehrt.

An Schlafen nicht zu denken

„Der Knall war gewaltig. Wir standen beinah in den Betten“, erzählt ein Nachbar der betroffenen Familie. Besorgt schauten sie aus ihrem Haus und sahen das Unglück. Für alle war ans Schlafen nicht mehr zu denken. Die junge Familie, deren Haus in Flammen stand, blieb unverletzt. Der Schock aber ist groß.

In der Unglücksnacht kam das Paar mit den zwei Kindern notdürftig bei Nachbarn unter. Mittlerweile konnten sie eine Pension beziehen. Der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) war schon in der Nacht des Brandes vor Ort, um sich nach der Familie zu erkundigen. Am Morgen bot er sich an, die beiden Jungs des Paares in die Kindertagesstätte und die Schule zu fahren. Der Älteste ist erst diese Woche eingeschult worden. „Für die Kinder ist es sicher am besten, wenn versucht wird, den Alltag aufrecht zuerhalten“, sagt Fröse nachdenklich.

Das Schicksal der Familie berührt auch ihn. „Es macht einen immer sehr betroffen, wenn so etwas passiert“, sagt er. Dankbar sei das Gemeindeoberhaupt vor allem den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren, die schnell vor Ort waren und bei strömendem Regen gegen den Brand ankämpften. Auch den Nachbarn ringsum sei zu danken. „Sie haben die Familie sofort unterstützt“, sagt Christoph Fröse. Die Bannewitzer Gemeindeverwaltung will nun ebenfalls der vierköpfigen Familie helfen, die wohl erst vor zwei bis drei Jahren das Haus in dem Ortsteil Hänichen neu baute. Derzeit arbeite die Verwaltung daran, ein Spendenkonto einzurichten. Dies werde demnächst bekannt gegeben, erklärt der Bürgermeister. Die Familie könne schließlich jede Hilfe gebrauchen.

Noch am Mittwoch wurde der abgebrannte Dachstuhl des neuen Einfamilienhauses notdürftig mit Planen abgedeckt, um zu verhindern, dass weiteres Regenwasser in das Haus eindringt. Denn nicht nur das Feuer, auch das Löschwasser hat seine Spuren hinterlassen. In der kommenden Woche soll sich ein Gutachter den Unglücksort ansehen, um zu entscheiden, wie groß der Sachschaden an dem Gebäude ist und ob das Haus reparabel und überhaupt jemals wieder bewohnbar sein kann oder komplett abgerissen und neu gebaut werden muss.

