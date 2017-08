Blitz setzt Haus in Brand In Hänichen ging in der Nacht ein Dachstuhl in Flammen auf. Das Haus ist unbewohnbar.

Der Blitz hatte gegen 1 Uhr eingeschlagen. © Roland Halkasch Der Blitz hatte gegen 1 Uhr eingeschlagen.

Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nach einem Blitzschlag hat in der Nacht zu Donnerstag in Hänichen der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. Auf dem Haus an der Bahnhofstraße brannte nicht nur der Dachstuhl, sondern auch die Fotovoltaikanlage auf dem Dach.

Die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen. Sie blieben unverletzt.

Etwa 40 Kameraden der Feuerwehr bekämpften das Feuer im Innen- und im Außenangriff. Das Wohnhaus ist zunächst unbewohnbar. (hal)

