„Blitz für Kids“ startet Die gemeinsame Tempokontrolle von Polizisten und Kindern dient der Sicherheit vor Kitas und Schulen - auch im Rödertal.

„Blitz für Kids“ startet wieder. © Thorsten Eckert

Am Montag, am ersten Tag nach den Herbstferien, startet die jährliche Verkehrs-Sicherheitsaktion „Blitz für Kids“. Auch die Polizeidirektion Görlitz beteiligt sich daran und wird gemeinsam mit Schülern die Geschwindigkeit von Autofahrern im Umfeld von Schulen kontrollieren. Dies erfolgt in zwei Etappen. Die erste Aktionswoche dient vorwiegend zur Aufklärung und Sensibilisierung der Autofahrer. Ertappte Temposünder erhalten von den Schülern als Denkzettel die „gelbe Karte“ überreicht. Zudem weisen die Kinder und die Polizisten die Autofahrer auf ihr Fehlverhalten hin. Im Gegenzug wird den Betroffenen durch die Beamten lediglich eine mündliche Verwarnung ausgesprochen. Auch vorbildlich fahrende Kraftfahrer werden angehalten und für ihr Verhalten im Straßenverkehr von den Schülern und der Polizei gelobt – mit der „grünen Karte“.

In der zweiten Aktionswoche finden die Tempokontrollen ohne die Schülern statt. Dann erhalten ertappte Raser die entsprechenden Verwarngeldern auferlegt. Die Aktion soll auf die Gefahren insbesondere im Bereich von Kitas und Schulen aufmerksam machen und damit einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Dort gibt es nach wie vor großen Nachholbedarf. Während der ersten vier Schulwochen hat die Polizeidirektion bei 137 Kontrollen an Grundschulen 1 463 Fahrzeugführer kontrolliert. Seit 8. August ereigneten sich vier Unfälle mit unter 15-jährigen, die sich auf dem Weg zu Schule beziehungsweise nach Hause befanden. Zwei Schüler verletzten sich dabei schwer, einer leicht. Von Januar bis August ereigneten sich in der Polizeidirektion sogar 21 Schulwegunfälle mit Beteiligung von Schülern im Alter von unter 15 Jahren. Nur in neun Fällen waren die Schüler selbst schuld. (SZ)

zur Startseite