Blinklicht für gefährlichen Überweg Nachdem eine Fußgängerin in Tharandt tödlich verunglückte, reagieren die Behörden. Die Pläne gehen sogar noch weiter.

An der Freiberger Straße in Tharandt weisen jetzt Warnlichter auf den Zebrastreifen hin. Viele Bürger hatten schon vor dem tödlichen Unfall im Oktober mehr Sicherheit für Fußgänger gefordert. © andreas weihs

Tharandt. Ein erster Schritt für mehr Verkehrssicherheit an der Freiberger Straße in Tharandt ist getan: Seit Mittwoch blinken am Fußgängerüberweg orangefarbene Warnlichter. Sie sind in beide Fahrtrichtungen direkt über dem dreieckigen Verkehrszeichen „Achtung Überweg“ angebracht. Wie es aus dem Verkehrsamt des Landkreises heißt, sollen sie rund um die Uhr in Betrieb sein und zusätzlich auf den Überweg aufmerksam machen. Die Anschaffungs- und Montagekosten liegen bei 1 300 Euro.

Am 23. Oktober, es war ein Sonntag, kam es an dem Zebrastreifen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Damals fuhr ein 76-jähriger Mann in einem VW Passat gegen 15.30 Uhr den Berg in Richtung Kurort Hartha hinaus. Genau in dem Moment überquerte eine 87-jährige Tharandterin die Straße. Mitten auf dem Fußgängerüberweg wurde sie von dem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Sie starb noch an der Unfallstelle.

In Tharandt war der Schock groß. Die Frau wohnte in Sichtweite des Zebrastreifens in der Heinrich-Cotta-Straße. Deren Anwohner, aber auch viele weitere Tharandter, hatten in der Vergangenheit mehrmals gefordert, den Überweg sicherer zu gestalten. Die Verkehrssituation war immer wieder Thema im Ortschaftsrat und auch im Stadtrat. Die Forderungen gingen von einem Tempo-30-Schild bis hin zu einer Fußgängerampel. Das Tragische an dem Unfall war auch, dass bis Januar 2014 an der Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer vorgeschrieben war. Dann ließ das Landratsamt das Schild entfernen. Zur Begründung hieß es damals, an einem Überweg müssten Autofahrer ohnehin das Fahrtempo drosseln und besonders aufmerksam sein. Ein zusätzliches Verkehrszeichen in Form des Tempo-30-Schildes sei deshalb nicht erforderlich, zumal die Stelle nicht als Unfallschwerpunkt bekannt sei.

Doch schon bald beobachteten Anwohner und Passanten, dass etliche Autofahrer die nun geltenden 50 km/h deutlich überreizten. Der Ortschaftsrat griff das Thema auf. „Im Januar 2016 haben wir 300 Unterschriften im Landratsamt mit der Bitte abgegeben, dort wieder ein Tempo-30-Schild aufzustellen“, berichtet Ortsvorsteherin Milana Müller. Die Behörde lehnte ab. Bürger sprachen im Februar 2016 in der Stadtratssitzung vor. Sie berichteten von Autos, die bergab rasen und von Fahrern, die bergauf so richtig Gas gaben. Und sie gaben zu bedenken, dass der Überweg auch von vielen Kindern genutzt wird, die zur Kita und in die Schule müssten. Im Sommer 2016 unternahm der Ortschaftsrat nochmals einen Vorstoß und zählte den Verkehr. Auch die Stadtverwaltung unterstützte die Aktion. Zunächst aus dem Landratsamt, dann auch aus dem übergeordneten Landesamt für Straßenbau und Verkehr kam die Antwort, dass das Verkehrszeichen als Warnschild ausreichend sei.

Dass nun doch noch etwas geschieht, begrüßt man im Tharandter Rathaus. Auch Ortsvorsteherin Müller ist froh, dass die Blinklichter installiert sind. „Ich schlage vor, zu beobachten, ob sich die Fahrer der Situation nun besser anpassen und sich die Situation beruhigt.“ Im Landratsamt ist man dagegen schon einen Schritt weiter und spricht von einer Übergangslösung. „Der Landkreis bereitet derzeit die Errichtung einer Fußgängerampel vor“, teilt Sprecherin Karin Kerber mit.

