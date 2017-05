Blindlauf und Tunnelstaffel versprechen einen Mordsspaß Wohnungen sind das Geschäft der WBG Weißwasser . Nebenher tut der Vermieter Gutes. Beim Spiel-, Spaß- und Sportfest zum Beispiel.

Teebeutel dürfen diesmal nicht geworfen werden. © Claudia Hübschmann

Weißwasser. Zum zwölften Mal geht am 13. Mai das Spiel- und Spaßsportfest der Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser (WBG) an den Start.. Damit das Fest nicht in Traditionen erstarrt, haben sich die Verantwortlichen neue Spiele ausgedacht. Heike Lischke vom Kooperationspartner Kreativgesellschaft Lausitz (KGL): „Der Teebeutelweitwurf ist gestrichen. Dafür haben wir neue Spiel im Programm.“

Was sich hinter den Spieleneulingen Blindlauf und Tunnelstaffel verbirgt, finden Kinder und Erwachsene am Besten selbst heraus. Der eigentliche Anmeldeschluss läuft bis 6. Mai. Aber auch bis kurz vor dem Wettbewerb werden Anmeldungen entgegengenommen.

Bisher sind über zehn Mannschaften angemeldet. Allein acht stellt der Tanzverein TSC Kristall. Alle Kinder- und Jugendtanzgruppen sind mit von der Partie. Die Sweethoppers, Dance Attack und die Rainbowhoppers haben sich eigens für das Spaßfest neue, originelle Teamnamen ausgedacht. Welche, wird selbstverständlich vorher nicht verraten. Im vergangenen Jahr stellten sich 25 Mannschaften den Wettbewerben. In zwei Wochen werden annähernd eben so viele Teams erwartet.

Pro Mannschaft sind vier Mitspieler Pflicht. Damit es gerecht zugeht, sind Kinder- und Erwachsenenteams strikt getrennt. Kindermannschaften brauchen zudem einen Betreuer.

Neue Spiele ja, aber auch darüber hinaus musste sich das Fest notgedrungen neu erfinden. Adi, Kindersportlegende aus DDR-Zeiten ist nicht mehr dabei. Auch Mitorganisator AOK hat sich verabschiedet. Unterstützt wird das Fest von den Volksbank-Raiffeisenbanken, dem Freizeitbad Lagune Cottbus und weiteren regionalen Sponsoren. Als Partner ist seit vielen Jahren auch der Verein Miteinander dabei. Die Mitglieder übernehmen die Standbetreuung und helfen auch sonst aus, wenn‘s brennt. Insgesamt werden rund 50 Helfer im Einsatz sein, schätzen WBG-Geschäftsführerin Petra Sczesny und ihr Mitarbeiter Uwe Mühle.

Für alle Mitmacher gibt es Gratisverpflegung. Gespielt wird auf dem Gelände der Kita Ulja und in der Turnhalle gegenüber. Das Spiel- und Spaßsportfest steht allen Kindern und Erwachsenen offen. Los geht es am Wettbewerbstag um 10 Uhr.

Sieben Spiele werden im Freien stattfinden, vier in der Turnhalle. Über das Wetter braucht sich dennoch keiner weiter Gedanken machen. Wenn die Wohnungsbaugesellschaft eine Veranstaltung plant, ist grundsätzlich immer gutes Wetter. Kaiserwetter? „Wir nennen das inzwischen WBG-Wetter, weil‘s einfach immer klappt“, so Uwe Mühle. Schau’n ‘mer mal. (SZ/sdt)

Anmeldung über: Kreativgesellschaft Lausitz, Forster Straße 18, WSW, 03576 404305 oder 215470, kreativ@lausitzcontest.de

