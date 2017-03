Blinder Passagier auf Güterzug aus Prag

© Symbolfoto: dpa

Kurioser Wochenend-Einsatz der Bundespolizei. Ein Taxifahrer hat bei Krippen einen blinden Passagier auf dem Flachwaggon eines Güterzuges Richtung Dresden gemeldet. In der Friedrichstadt stellten die Beamten den 27-jährigen Deutschen. Er war schon in Prag „zugestiegen“. Sein Pech: Gegen den Mann lagen Haftbefehle aus Gelsenkirchen und Stuttgart vor, unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Schwarzfahrens. Er wurde verhaftet.

Am Sonnabend, 1 Uhr, musste eine Regionalbahn von der Neustadt nach Bautzen in Klotzsche stoppen, weil ein alkoholisierte Mann (21) Streit gesucht hatte. Als Fahrgäste den Libyer überwältigten, biss er einen 32-Jährigen in den Arm. Die Polizei nahm ihn vorerst in Gewahrsam.

Ein schlanker Mann Anfang 20 hat am Samstag, 19.25 Uhr, mit einer Flasche die Scheibe eines Polizeiautos im Bereich Hauptbahnhof/Bernhardstraße eingeschlagen. Er ist 1,70 Meter groß und war schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen unter 815022020. (SZ/lex)

