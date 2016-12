Blinde Zerstörungswut In der Region gehen zurzeit viele Scheiben von Bushäuschen kaputt. Für die Gemeinden ist das richtig teuer.

In Eibau sind an der B96 vorige Woche gleich an zwei Bushäuschen die Scheiben eingeschlagen worden. Foto: Sampedro

Wenige Tage vor Weihnachten ist es wieder passiert: An der B96 in Eibau sind die Scheiben von zwei Bushäuschen eingeschlagen worden. Einmal in der Nähe der Volksbank, einmal in Höhe Walddorf. Bauamtsleiter Maik Wildner seufzt, wenn er darüber spricht. Denn im ablaufenden Jahr sind es etliche solcher Scheiben gewesen, die im Gemeindegebiet zerstört worden sind. Die Täter sind nicht bekannt, die Verwaltung bleibt auf den Kosten sitzen.

Die Gemeinde Kottmar steht damit nicht allein. An der alten B 178 zwischen Löbau und Ottenhain ist vor wenigen Wochen eine Scheibe zersplittert, und in Neugersdorf haben Bundespolizisten am Donnerstag vor Weihnachten mehrere beschädigte Wartehäuschen entdeckt. Nun ermittelt der Kriminaldienst der Landespolizei.

Auch die Verwaltung in Kottmar hat die Sachbeschädigungen angezeigt, und von anderswo sind in der Görlitzer Polizeidirektion ebenfalls ähnliche Anzeigen eingegangen. Buswartehäuschen oder ähnliche Einrichtungen seien leider immer wieder beliebte Ziele für Vandalismus, sagt Polizeisprecherin Martyna Fleischmann. Dass es im Raum Löbau/Kottmar derzeit einen Schwerpunkt gebe und solche Taten sich häuften, kann sie aus ihren Unterlagen aber nicht erkennen. Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 22. Dezember 2016 hat die Polizei im Landkreis Görlitz 26 Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen registriert. Davon kamen elf aus dem Raum Löbau/Kottmar. In allen Fällen wird ermittelt, Tatverdächtige konnten aber noch nicht gefunden werden.

Für die Verwaltungen ist das ein schwacher Trost. Eine Scheibe zu ersetzen kostet rund 500 Euro, sagt Bauamtsleiter Wildner. Dieses Jahr sind es in Kottmar sieben Scheiben gewesen. Sie zu erneuern kostet Geld, das sonst anderswo hätte eingesetzt werden können. (SZ/gw)

