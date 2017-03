Blind Date im Plastikeimer Täglich tragen Naturschützer am Gucklitz Dutzende Amphibien über die Straße. Die Tiere nutzen das zur Partnersuche.

Stella Bresch präsentiert eine männliche Erdkröte. Dutzende Tiere fallen jeden Tag in die Eimer, die entlang des Krötenzauns eingegraben sind.

Das Miteinander in der „Krötenfalle" nutzen die Männchen gerne zur Brautschau: Sie klammern sich an die deutlich größeren Weibchen – und lassen sich huckepack zum Teich tragen.

Das Gedränge ist groß in dem blauen Plastikeimer. Ein regelrechtes Knäuel aus Kröten der verschiedensten Größen hat sich dort gebildet. Einige versuchen vergebens, den Eimerrand nach oben zu klettern, andere scheinen sich ihrem Schicksal ergeben zu haben. Ganz so, als wüssten sie: Was hier geschieht, ist eigentlich nur zu ihrem Besten.

Irgendwann in der Nacht oder den frühen Morgenstunden haben die Amphibien ihr Versteck auf dem Bahngelände in Weida verlassen, um auf Wanderung zu gehen. Ihr Ziel: der Gucklitz-Teich, in dem sie einst als Kaulquappe aus dem Ei geschlüpft sind. Dafür sind die Kröten zuerst die mehrere Meter hohe Böschung nach oben gekrochen – und dort auf ein noch schwierigeres Hindernis gestoßen: einen grünen Zaun. „Und beim Versuch, den zu umgehen, fallen sie früher oder später in den Eimer“, erklärt Gerhard Herrmann. Gemeinsam mit Stella Bresch, die gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, ist der Tierpark-Chef jeden Tag kurz nach Sonnenaufgang entlang des Krötenzaunes unterwegs, um die insgesamt 14 Eimer zu kontrollieren. Die beiden sind sozusagen die Lotsen, die den Tieren über die Straße helfen. Ohne diese Hilfe fänden zur jährlichen Krötenwanderung wohl Hunderte den Tod auf der relativ stark befahrenen Straße.

Huckepack zum Laichgewässer

Vorsichtig hebt Stella Bresch die Tiere aus dem eingegrabenen Plastikeimer heraus und setzt sie in einen gelben Eimer, den sie bei sich trägt. Beim Einsammeln ist Eile geboten, sagt Gerhard Herrmann. „In der Sonne trocknen die Tiere sehr schnell aus – gerade jetzt, wenn sie gerade erst aus der Winterstarre erwacht sind.“ Aus dem Inneren des Eimers dringt ein zaghaftes Quaken. Zwei kleinere Erdkröten klammern sich an ein besonders stattliches Exemplar. Ein häufiger Anblick, denn die liebestollen Kröten nutzen das Aufeinandertreffen im Eimer gleich zur Partnersuche. „Die größeren Weibchen tragen die Männchen huckepack zum Laichgewässer“, sagt Herrmann. Dabei könne es schon vorkommen, dass sich gleich mehrere männliche Kröten um eine Dame streiten und zu zweit ihren Rücken umklammern.

Es sind in erster Linie Erdkröten, die Gerhard Herrmann und Stella Bresch am Zaun einsammeln. „Ab und zu sind mal ein Gras- oder Teichfrosch dabei. Und einen Teichmolch hatten wir in diesem Jahr auch schon.“ Das sei aber ein seltener Anblick.

Aufgebaut haben den Krötenzaun am Gucklitz einige Mitarbeiter des Tierparks und Mitglieder des Vereins Pro Natura Elbe-Röder. „Es handelt sich um unser regionales Artenschutzprojekt“, erklärt Gerhard Herrmann. Jeder Tierpark sei verpflichtet, über solche Projekte etwas für den Umweltschutz zu tun. Früher sei auch einmal überlegt worden, ein Tunnel für die Amphibien anzulegen. „Dafür hätten wir allerdings die alten Eichen fällen müssen, die hier stehen.“ Einen Umweltfrevel begehen, um die Natur an anderer Stelle zu schützen, das sei nicht vertretbar. Jede Kröte kann allerdings auch der Zaun nicht retten. Immer wieder findet eine einen Weg am Hindernis vorbei. Häufig endet das tödlich. Auch an diesem Morgen liegen zwei der geschützten Amphibien breitgequetscht auf dem Asphalt.

Nach einer Viertelstunde sind alle Eimer entlang des Zauns überprüft und geleert. 15 Erdkröten waren an diesem Morgen in die „Falle“ getappt. In einer Tabelle vermerkt Gerhard Herrmann die Zahl der weiblichen und männlichen Tiere. Neben der Größe hilft insbesondere ein Blick auf die Beine beim Unterscheiden: Die Männchen bilden am Daumen schwarze Schwielen aus. Die Daten gehen später zur Auswertung an Pro Natura. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Amphibien sind auch in Riesa stark bedroht. „Als wir das Projekt gestartet haben, waren es noch jährlich 800 Tiere.“ Etwa 15 Jahre später hat sich diese Zahl auf gerade einmal 200 reduziert. Neben dem Verkehr macht den Kröten, Molchen und Fröschen vor allem die Zerstörung ihres Lebensraums zu schaffen.

Die Kröten im Plastikeimer haben erst einmal ganz andere Sorgen. Direkt am Zaun vor dem Gucklitz-Teich setzt Stella Bresch die Tiere aus. Zielstrebig marschieren sie Richtung Wasser, einige Weibchen tragen bereits ihre Partner auf dem Rücken. Rund 3 000 Eier wird jedes Weibchen an das Schilf und andere Objekte im Wasser kleben. Aus den wenigsten werden im Mai überhaupt Kaulquappen schlüpfen: Die Eier sind eine Delikatesse für Wasservögel und Fische. Die Kaulquappen, die es schließlich zur Kröte gebracht haben, suchen sich im Herbst schließlich ein Versteck. Für den Rückweg brauchen sie keinen Krötenzaun. „Diese Wanderung passiert nicht in so einer großen Welle“, erklärt Gerhard Herrmann. Das Risiko für die Population sei deshalb nicht so groß. Die ausgewachsenen Kröten verlassen den Gucklitz-Teich dagegen direkt nach der Paarungszeit. Erdkröten mögen es zwar feucht und sonnengeschützt, Teichbewohner sind sie – anders als einige Froscharten – aber nicht.

