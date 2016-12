Blickpunkt Feuerwerk Wo sieht man es in Görlitz gut? Wie ist es sicher? Was kann man noch unternehmen? Die SZ sagt’s.

An der Schlaurother Straße überzeugte sich Fotograf Nikolai Schmidt von einem weiten Knaller-Blick über ganz Görlitz. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Genau da, wo Görlitz und Zgorzelec zusammentreffen, ist es am schönsten, verspricht ein buntes Werbeblatt: „Wer in der östlichsten Stadt Deutschlands Silvester feiert, hat von der Altstadt-Brücke den besten Blick auf das üppige Feuerwerk.“ Von wegen! Zwar dürfte man auch in dieser Silvesternacht von der Peterskirche aus wieder einen direkten Blick auf das grandiose Feuerwerk haben, das die Zgorzelecer in den Himmel zaubern. Doch für die deutsche Seite der Altstadtbrücke hat Oberbürgermeister Deinege von 22 bis 2 Uhr absolutes Knallverbot erlassen. „Hintergrund sind die Ausschreitungen in vergangenen Silvesternächten“, hieß es als Begründung.

Wer möglichst einen großen Überblick auf all die Raketen und Pyro-Himmelsstürmer haben will, sucht freilich ohnehin nicht gerade diese tief gelegene Brücke auf. Bei Silvesterfeiern auf dem höchsten Punkt der Stadt hat man schon mehr Eindrücke vom Lichtermeer der Feuerwerkssterne am Mitternachtshimmel. Nicht nur die Party-Gäste auf der Landeskrone gehören dazu: „Um das zu sehen, machen wir nachts einen Aufstieg mit Winterpicknick im Rucksack“, erzählt ein Rauschwalder Familienvater, der den genauen Ausguck aber nicht verraten möchte. Andere schwören auf einen kurzen Trip zur Schlaurother Straße, unter der einem Görlitz ebenfalls samt Knallhimmel zu Füßen liegt. Wer Glück hat, auf einen Kirchturm oder ein oberes Parkdeck zu gelangen, schwärmt noch Jahre von den dortigen Ansichten. „Wir spazieren schon eine Stunde vor Mitternacht nach Polen, um Görlitz-West von Raben- oder Töpferberg aus zu bestaunen“, verraten zwei Damen aus der Nikolaivorstadt. Einige Weinhübler sehen sich ihren Stadtteil von der Sonnenlandeinfahrt aus an, während Feuerwerksgucker ihre Standort-Ideen vom Nikolaifriedhof oder Königshufen aus dann doch eher mau fanden. „Aber von der Straße vor dem Krematorium aus hat man eine tolle Übersicht“, sagt ein Görlitz-Besucher. Wer von den SZ-Lesern weitere Tipps hat, wo man das Feuerwerk gut sehen kann, kann sie gern mitteilen. Denn das nächste Silvester kommt bestimmt.

Wer es bis zu den Knallschoten nicht erwarten kann, hat in Görlitz durchaus Gelegenheit, die Zeit auch ohne Gaststätten-Party-Karten kulturell zu überbrücken. Am Silvestertag laden zum Beispiel das Neißebad (bis 13 Uhr) und der Tierpark (bis 12 Uhr) zum Besuch ein. Das Palast-Theater zeigt neun Filme in 14 Vorstellungen, die letzten beginnen um 17.30 Uhr. Wer als Autofahrer zum Stadtbummel kommt, braucht keine Parkscheinautomaten zu füttern. Und zu Konzerten laden die Lutherkirche (21 Uhr), die Jakobuskirche (21.30 Uhr) und die Peterskirche (12 Uhr sowie 15 Uhr in der Krypta) ein. Ausverkauft dagegen sind bereits die beiden Silvestervorstellungen „Wiener Blut“ im Gerhart-Hauptmann-Theater (15 und 19 Uhr).

Dann aber ist Mitternacht heran – und damit die hohe Zeit der Pyrotechnik. Dass das jedes Jahr nicht nur Freude bringt, wissen Polizei und Rettungsdienste: Verletzte Menschen, beschädigte Autos, demolierte Briefkästen. Das Landeskriminalamt Sachsen spricht von jährlich knapp tausend Straftaten rund um die Silvesternacht, die Masse davon sind Sachbeschädigungen und Körperverletzungen im Zusammenhang mit Knallern und Böllern. Die Polizisten erinnern deshalb aus gutem Grund: Nur zugelassene Böller benutzen und deren Gebrauchsanleitung beachten; Feuerwerkskörper nur auf ebenen Flächen und nur im Freien abbrennen; genügend Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten; zum Abschuss von Raketen geeignete „Rampen“ verwenden (zum Beispiel schwere Flaschen); Äste, Balkone oder andere Hindernisse in der Flugbahn ausschließen; bei „Blindgängern“ mindestens 15 Minuten warten und den Böller dann in einen mit Wasser gefüllten Eimer legen. Und: „Beachten Sie auch örtliche Verbote.“ Womit also auch die Polizei die Görlitzer Altstadtbrücke im Blick hat.

