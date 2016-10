Blickfang Eine besondere Figur stand an der Dresdner Straße in Großenhain. Wer hat sie gesehen?

Habt Ihr den hier heute auch an der Dresdner Straße in Großenhain gesehen? Glück gehabt – das ist der Glückspilz der PS-Lotterie der sächsischen Sparkassen. Ein sympathischer Zeitgenosse, angesichts von Horror-Clowns und so manchem unverkleideten Verrückten, wie wir finden.

Mit diesem Blickfang wünschen wir Euch einen schönen Abend. (SZ)

zur Startseite