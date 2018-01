Blick ins zukünftige Klassenzimmer Gebaut wird an dem aus Grundschule, Oberschule und Hort bestehenden Ensemble in Schleife seit September.

Künftiger Grundschul-Klassenraum des Deutsch-Sorbischen Schulkomplexes in Schleife © Bauconzept

Schleife. Unter anderem einen Blick in einen künftigen Grundschul-Klassenraum des Deutsch-Sorbischen Schulkomplexes in Schleife haben die Planer des Ingenieurbüros Bauconzept jüngst den Gemeinderäten in Schleife ermöglicht. Gebaut wird an dem aus Grundschule, Oberschule und Hort bestehenden Ensemble am Ortsausgang in Richtung Brandenburg bereits seit September.

Die Fertigstellung ist für Ende des nächsten Jahres vorgesehen. Der Kostenrahmen für das Vorhaben liegt bei 24 Millionen Euro. Grafik: Bauconzept Planungsgesellschaft mbH

